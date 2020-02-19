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19.02.2020  15:19   

Геннадий Кернес прокомментировал новую услугу в БТИ

Мэр Харькова поделился информацией о доступности БТИ на своей странице в соцсети.


//t.me
Мэр Харькова Геннадий Кернес поделился информацией о новых возможностях БТИ при обслуживании харьковчан на своей странице в Телеграмм.
   
"Заработала услуга сурдоперевода в городском БТИ. Это начало самой необходимой помощи слабослыщащим в общественных местах Харькова. Попробуйте получить простую справку без разговора? Не говоря о более сложных делах, правовой помощи.
 
Работает просто: везде, где на входе знак «ОБСЛУГОВУЄМО НЕЧУЮЧИХ», у администратора есть планшет, в котором за 30 секунд вызывается сурдопереводчик. И сопровождает языком жестов все нужные консультации.
 
БТИ первый включился, люди (в Харькове 4 тыс слабослышащих) говорят, что нужно как можно скорее делать в пенсионном фонде, соцзащите, поликлиниках. Для нас это программа текущего года, без перекладывания в долгий ящик".
Тэги:  кернес, бти, харьков, сурдоперевод, доступность
 
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