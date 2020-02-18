18.02.2020 16:11

Місто тримає на контролі екологічну ситуацію на коксовому заводі

Факел харківського коксового заводу, який довгі роки забруднював атмосферу токсичними викидами, загасили.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 18 лютого, під час зустрічі з Харківським міським головою Геннадієм Кернесом повідомив новий директор ТОВ «Коксовий завод «Новомед» Максим Бондарев.

За його словами, це обумовлено тим, що підприємство зараз працює на мінімальній потужності - менше 10%, виробляючи малу кількість продукції.

«Ми намагаємося, щоб підприємство на мінімумі функціонувало, для того щоб підтримувати в працездатному стані всі основні фонди, в тому числі пічні, і щоб завод не зупинився. Ми виробляємо мінімальну кількість товарної продукції, яка дозволяє оплачувати енергоносії і зарплату людям», - зазначив Максим Бондарев.

Геннадій Кернес поцікавився, як нове керівництво планує вирішувати проблему з токсичними викидами на заводі. «Нам обіцяли попередні власники, що вони поставлять спеціальні фільтри і впроваджуватимуть на виробництві нові технології, щоб не було шкідливих викидів. Ви з цією проблемою знайомі? І як плануєте її вирішувати?» - запитав мер.

Директор підприємства заявив, що найближчим часом, через низку економічних причин, завод на повну потужність вийти не зможе і факела як і раніше не буде. У той же час інженери підприємства розглядають кілька варіантів вирішення екологічної проблеми, зокрема, використання надлишку газу для виробництва електроенергії для власних потреб.

«Є різні рішення цієї проблеми, в тому числі використання низькосервісної сировини, що дозволить зняти питання негативних викидів. З 2021 року виходять нові вимоги з екології до подібних підприємств, ми готуємося до цього і будемо проводити відповідні заходи щодо модернізації виробництва», - підкреслив директор підприємства.

Максим Бондарев також повідомив, що сьогодні завод постачає продукцію для низки українських металургійних підприємств, а в подальших планах - вихід на європейські ринки. Ще одне з пріоритетних завдань керівництва підприємства - зберегти колектив заводу. Зараз на підприємстві працюють 375 осіб.