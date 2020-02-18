18.02.2020 14:41

Геннадій Кернес доручив вирішити питання з оформленням пенсії працівникам коксового заводу

Про це сьогодні, 18 лютого 2020 року, йшлося на зустрічі міського голови з представниками колективу та керівництвом підприємства.



//city.kharkov.ua

Харківський міський голова Геннадій Кернес доручив новому керівництву ТОВ «Коксовий завод Новомед» і профільному департаменту вирішити питання з оформленням пенсії низці співробітників підприємства.

Зокрема, працівники коксового заводу розповіли, що протягом п'яти місяців - з травня по вересень 2019 року - попередній власник підприємства не виплачував їм зарплату і, відповідно, не робив відрахувань до Пенсійного фонду, в зв'язку з цим люди втратили певний період стажу і не можуть вийти на пенсію.

Геннадій Кернес доручив новому директору заводу Максиму Бондареву разом із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світланою Горбуновою-Рубан та керівництвом Департаменту праці та соціальної політики вирішити питання оформлення пенсій для заводчан. Зокрема, необхідно скласти списки працівників, які бажають вийти на пенсію, й знайти можливість погасити за них заборгованість перед Пенсійним фондом.

«Ви візьмете інформацію у працівників, які хочуть піти на пенсію, і ми подамо ці списки до Пенсійного фонду, для того щоб відпустити людей на заслужений відпочинок. І я прошу вас, щоб не було жодної людини, яка б втратила свій стаж. У цих людей є історія, вони багато років присвятили цьому підприємству», - підкреслив Геннадій Кернес.

За словами Світлани Горбунової-Рубан, керівництво заводу може розглянути можливість персоніфікованого погашення заборгованості за працівників перед Пенсійним фондом.

Як буде врегульовано це питання, директор підприємства обіцяв доповісти міському голові на наступній зустрічі, яка запланована через місяць.