18.02.2020 14:19

Геннадій Кернес зустрівся з працівниками коксового заводу (ФОТО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 18 лютого, зустрівся з ініціативною групою і новим керівництвом ТОВ «Коксовий завод Новомед», щоб обговорити ситуацію із заборгованістю перед колективом.



//city.kharkov.ua

Місто взяло під контроль вирішення питань із заборгованості на підприємстві в жовтні минулого року. Однак з того часу знову змінилося керівництво заводу, а обіцянки залишилися невиконаними.

Сьогодні питання про терміни погашення заборгованості по зарплаті Геннадій Кернес поставив вже новому директору підприємства Максиму Бондареву.

«Колектив виконує свої зобов'язання, працює, ви отримуєте продукцію, реалізуєте її, а заводчани і екологія знову залишаються в програші? Попереднє керівництво наобіцяло нам всього і пішло, тепер прийшли ви. Скажіть, до яких пір трудовий колектив повинен терпіти і вірити вам? Давайте, ви постараєтеся до кінця березня погасити людям борги із зарплати. Якщо ні, значить, ми будемо по-іншому діяти», - заявив мер.

У свою чергу Максим Бондарев зазначив, що нове керівництво прийшло на підприємство тільки в січні 2020 року. З того моменту людям виплатили зарплату за грудень, а заборгованість за січень пообіцяли погасити вже до кінця цього місяця. Також пообіцяли сприяти в погашенні старих боргів перед заводчанами, які накопичив попередній власник.

«На території підприємства сьогодні є деяка кількість продукції, виготовленої при колишньому власнику підприємства. І ми обіцяємо з нашого боку повне сприяння та контроль того, що жоден кілограм готової продукції не поїде з території, яка нам підконтрольна, без виплати та погашення заборгованості перед колективом за попередній період», - запевнив Максим Бондарев.

Наступну зустріч з колективом і керівництвом заводу Геннадій Кернес розпорядився провести через місяць. Тоді нові керівники повинні будуть розповісти про ситуацію з погашенням боргів перед заводчанами і про плани щодо подальшої роботи підприємства.