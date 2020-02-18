Главная Новости Власть Геннадій Кернес зустрівся з працівниками коксового заводу (ФОТО)
18.02.2020  14:19   

Геннадій Кернес зустрівся з працівниками коксового заводу (ФОТО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 18 лютого, зустрівся з ініціативною групою і новим керівництвом ТОВ «Коксовий завод Новомед», щоб обговорити ситуацію із заборгованістю перед колективом.


//city.kharkov.ua
Місто взяло під контроль вирішення питань із заборгованості на підприємстві в жовтні минулого року. Однак з того часу знову змінилося керівництво заводу, а обіцянки залишилися невиконаними.
 
Сьогодні питання про терміни погашення заборгованості по зарплаті Геннадій Кернес поставив вже новому директору підприємства Максиму Бондареву.
 
«Колектив виконує свої зобов'язання, працює, ви отримуєте продукцію, реалізуєте її, а заводчани і екологія знову залишаються в програші? Попереднє керівництво наобіцяло нам всього і пішло, тепер прийшли ви. Скажіть, до яких пір трудовий колектив повинен терпіти і вірити вам? Давайте, ви постараєтеся до кінця березня погасити людям борги із зарплати. Якщо ні, значить, ми будемо по-іншому діяти», - заявив мер.
 
У свою чергу Максим Бондарев зазначив, що нове керівництво прийшло на підприємство тільки в січні 2020 року. З того моменту людям виплатили зарплату за грудень, а заборгованість за січень пообіцяли погасити вже до кінця цього місяця. Також пообіцяли сприяти в погашенні старих боргів перед заводчанами, які накопичив попередній власник.
 
«На території підприємства сьогодні є деяка кількість продукції, виготовленої при колишньому власнику підприємства. І ми обіцяємо з нашого боку повне сприяння та контроль того, що жоден кілограм готової продукції не поїде з території, яка нам підконтрольна, без виплати та погашення заборгованості перед колективом за попередній період», - запевнив Максим Бондарев.
 
Наступну зустріч з колективом і керівництвом заводу Геннадій Кернес розпорядився провести через місяць. Тоді нові керівники повинні будуть розповісти про ситуацію з погашенням боргів перед заводчанами і про плани щодо подальшої роботи підприємства.
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, коксовый завод, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.02 Власть Коксовий завод: приймальна міського голови активно працює зі зверненнями 18.02 Власть Місто тримає на контролі екологічну ситуацію на коксовому заводі 18.02 Власть Геннадій Кернес доручив вирішити питання з оформленням пенсії працівникам коксового заводу
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 