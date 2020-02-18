18.02.2020 11:30

В Харькове создали колл-центр куда можно пожаловаться на контрафактный бензин, наливайки и игровые салоны

В прокуратуре Харьковской области начала функционирования горячая линия, на которую можно обращаться с сообщениями о коррупционных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконной торговлей нефтепродуктами, производством и оборотом спирта и алкогольных напитков, с игорным бизнесом, с охраной окружающей среды и земельным сферой.



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С целью обеспечения оперативного реагирования на факты совершения преступлений в указанных сферах призываем всех неравнодушных граждан обращаться на горячую линию. Сообщения принимаются:



по телефону: (057) 732-56-81

на электронный почтовый ящик: [email protected]



Органы прокуратуры оперативно реагировать на нарушения требований законодательства. По сообщениям будет организованы проверки и при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.



Ход проверок по всем обращениям на горячую линию находится на личном контроле руководства прокуратуры области.