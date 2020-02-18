Главная Новости Власть В Харькове создали колл-центр куда можно пожаловаться на контрафактный бензин, наливайки и игровые салоны
18.02.2020  11:30   

В Харькове создали колл-центр куда можно пожаловаться на контрафактный бензин, наливайки и игровые салоны

В прокуратуре Харьковской области начала функционирования горячая линия, на которую можно обращаться с сообщениями о коррупционных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконной торговлей нефтепродуктами, производством и оборотом спирта и алкогольных напитков, с игорным бизнесом, с охраной окружающей среды и земельным сферой.


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С целью обеспечения оперативного реагирования на факты совершения преступлений в указанных сферах призываем всех неравнодушных граждан обращаться на горячую линию. Сообщения принимаются:

по телефону: (057) 732-56-81
на электронный почтовый ящик: [email protected]

Органы прокуратуры оперативно реагировать на нарушения требований законодательства. По сообщениям будет организованы проверки и при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ход проверок по всем обращениям на горячую линию находится на личном контроле руководства прокуратуры области.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, жалобы
 
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