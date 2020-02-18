В Харькове создали колл-центр куда можно пожаловаться на контрафактный бензин, наливайки и игровые салоны

В прокуратуре Харьковской области начала функционирования горячая линия, на которую можно обращаться с сообщениями о коррупционных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконной торговлей нефтепродуктами, производством и оборотом спирта и алкогольных напитков, с игорным бизнесом, с охраной окружающей среды и земельным сферой.
С целью обеспечения оперативного реагирования на факты совершения преступлений в указанных сферах призываем всех неравнодушных граждан обращаться на горячую линию. Сообщения принимаются:
по телефону: (057) 732-56-81
на электронный почтовый ящик: [email protected]
Органы прокуратуры оперативно реагировать на нарушения требований законодательства. По сообщениям будет организованы проверки и при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.
Ход проверок по всем обращениям на горячую линию находится на личном контроле руководства прокуратуры области.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
влажность:
давление:
ветер: