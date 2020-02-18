18.02.2020 13:31

Надежно ли защищены документы мобильного приложения ДІЯ

Мобильное приложение «ДІЯ» уже установили около миллиона украинцев. Правительство планирует постепенно разместить в смартфонах все основные документы граждан. Конечно же всех волнует вопрос надежности новой разработки.



// РБК-Украина

Сейчас мобильное приложение «ДІЯ» дает возможность поместить в телефон водительское удостоверение и техпаспорт. На очереди - цифровая ID-карта, биометрический загранпаспорт и студенческий билет.



Поэтому украинцев волнует вопрос - надежно защищены данные?



В министерстве цифровой трансформации объясняют принцип надежности приложения:



«Приложение создано согласно всем канонам современного ІТ-продукта. С максимальными требованиями безопасности и защиты личных данных. Серверная часть системы развернута в облачной инфраструктуре компании DE-NOVO, которая имеет все необходимые сертификаты качества, она ничего не сохраняет, все данные считываются из государственных реестров», – рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По словам министра цифровой трансформации, для защиты данных достаточно идентификации пользователей через BankID, поскольку к банковским системам предъявляются достаточно высокие требования безопасности.



К тому же «ДІЯ» использует данные в зашифрованном виде. Верификация документов осуществляется по допомогую QR-кода, который генерируется приложением. Код действует в течение 3-х минут и не содержит личной информации, утверждают в Минцифры. С помощью кода работники полиции проверяют данные о водителях в реестре МВД. Также приложение прошло все тестирования, говорят чиновники.



«Приложение прошло тестирование на безопасность. Его провели специалисты компании ЕРАМ, которая, собственно, и разрабатывала «ДІЮ». Дополнительно разработку тестировали независимые специалисты», – уточнил Михаил Федоров.