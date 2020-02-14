14.02.2020 16:23

В Індустріальному районі вшановували воїнів-афганців (ФОТО)

Прийом з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 31-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану відбувся 14 лютого в Адміністрації Індустріального району.



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Голова райадміністрації Ольга Вельможна висловила подяку воїнам-афганцям за мужність, героїзм і вірність обов'язку. «Бажаю, щоб небо над вами завжди було мирним. Ми будемо пам'ятати і шанувати той подвиг, який ви здійснили в горах. Бажаю вам міцної віри, здоров'я і неймовірної сили духу, яка допомагає вам бути не просто чоловіками, а справжніми героями», - сказала Ольга Вельможна.



Пам'ять загиблих в Афганістані вшанували хвилиною мовчання.



За активну громадянську позицію та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав представникам районної організації ветеранів Афганістану вручили Почесні грамоти і Подяки Адміністрації Індустріального району та подарунки. Для присутніх творчі колективи району підготували концерт.



Довідка. 15 лютого 1989 року завершився вивід радянських військ з Афганістану. З 2004 року цей день відзначається як День вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Всього на території Афганістану пройшли військову службу понад 10 тис. жителів Харкова і області. Під час конфлікту загинуло 3360 українців, з них 242 воїна - жителі Харківщини.