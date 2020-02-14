Главная Новости Власть Ігор Терехов : у Харкова нові перспективи співпраці з Польщею (ФОТО)
14.02.2020  15:15   

Ігор Терехов : у Харкова нові перспективи співпраці з Польщею (ФОТО)

Перший заступник Харківського міського голови 14 лютогоі зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцкі.


://city.kharkov.ua/

Це перший візит Бартоша Ціхоцького в якості посла до Харкова.

На зустрічі Бартош Ціхоцкі зазначив, що Харків і Польщу пов'язує багато історичних подій. Цього року в місті планується провести заходи, приурочені до 80-ї річниці Катинського розстрілу, присвячені державному діячеві Польщі Юзефу Пілсудському, який навчався у Харківському імператорському університеті, а також річниці відновлення дипломатичного представництва Польщі в Харкові.

«Харків для поляків - не чуже місто. Сьогодні ми поклали квіти до Меморіалу жертвам тоталітаризму в Лісопарку. Я вдячний, що ви підтримуєте святі для поляків місця в порядку, дбаєте про них. Сьогодні також відбулася велика подія для католиків - інавгурація нового єпископа. Вдячний за дружнє ставлення. Знаю, що польські компанії працюють у Харкові із задоволенням», - сказав Бартош Ціхоцкі.

У свою чергу Ігор Терехов розповів послу про нові інфраструктурні проєкти міста. Так, на завершальній стадії - проектування океанаріуму для нового зоопарку, до кінця року планується почати будівництво нових станцій Харківського метрополітену. Крім того, міська влада дбає про медзабезпечення, соціальний захист та працевлаштування вимушених переселенців, яких в Харкові не менше 150 тис. осіб. Перший віце-мер подякував польській стороні за спільні проєкти і повідомив, що Харків активно співпрацює з польськими містами Познань і Ченстохова.

Сторони обговорили майбутні пам'ятні польсько-українські заходи та питання економічного співробітництва.

«Відбулася тепла зустріч з послом. Ми зацікавлені в тому, щоб польський бізнес приходив до Харкова, щоб в місто надходили інвестиції. Будемо працювати за різними напрямками. Харків - європейське місто, якому довіряють», - сказав Ігор Терехов.

Зі свого боку Бартош Ціхоцкі зазначив, що Польща готова відкривати в Харкові нові підприємства, проводити спільні культурні та спортивні події, як це було під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також розвивати туризм.

«Я в різні періоди бував у Харкові. Місто розвивається, воно енергійне, це університетське місто молодих креативних людей. Тут багато кваліфікованих фахівців, розвинені IT і агропромисловість. Наші компанії, які виходять на міжнародні ринки, зацікавлені створювати робочі місця в Харкові. Також критично важливо географічне положення міста. Ми розуміємо складну ситуацію в сфері оборони, безпеки і працюємо на міжнародному рівні, щоб цей конфлікт відійшов у минуле і з'явилися перспективи. Упевнений, що збільшимо товарообіг, інвестиції і будемо ближче один до одного», - зазначив посол Польщі.

Нагадаємо, що Бартош Ціхоцкі став Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні 11 березня 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра у Міністерстві закордонних справ Республіки Польща.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  посол, польша, харьков, воеводство, мемориал
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.01 Политика Харьков будет развивать сотрудничество с Казахстаном и Азербайджаном 16.12 Общество Посол Израиля посетил в Харькове Церемонию памяти жертв Холокоста 01.08 Общество По просьбе городского головы Посол Бразилии «привезет» в Харьков карнавал и праздничную атмосферу
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 