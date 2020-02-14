Ігор Терехов : у Харкова нові перспективи співпраці з Польщею (ФОТО)

Перший заступник Харківського міського голови 14 лютогоі зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцкі.
Це перший візит Бартоша Ціхоцького в якості посла до Харкова.
На зустрічі Бартош Ціхоцкі зазначив, що Харків і Польщу пов'язує багато історичних подій. Цього року в місті планується провести заходи, приурочені до 80-ї річниці Катинського розстрілу, присвячені державному діячеві Польщі Юзефу Пілсудському, який навчався у Харківському імператорському університеті, а також річниці відновлення дипломатичного представництва Польщі в Харкові.
«Харків для поляків - не чуже місто. Сьогодні ми поклали квіти до Меморіалу жертвам тоталітаризму в Лісопарку. Я вдячний, що ви підтримуєте святі для поляків місця в порядку, дбаєте про них. Сьогодні також відбулася велика подія для католиків - інавгурація нового єпископа. Вдячний за дружнє ставлення. Знаю, що польські компанії працюють у Харкові із задоволенням», - сказав Бартош Ціхоцкі.
У свою чергу Ігор Терехов розповів послу про нові інфраструктурні проєкти міста. Так, на завершальній стадії - проектування океанаріуму для нового зоопарку, до кінця року планується почати будівництво нових станцій Харківського метрополітену. Крім того, міська влада дбає про медзабезпечення, соціальний захист та працевлаштування вимушених переселенців, яких в Харкові не менше 150 тис. осіб. Перший віце-мер подякував польській стороні за спільні проєкти і повідомив, що Харків активно співпрацює з польськими містами Познань і Ченстохова.
Сторони обговорили майбутні пам'ятні польсько-українські заходи та питання економічного співробітництва.
«Відбулася тепла зустріч з послом. Ми зацікавлені в тому, щоб польський бізнес приходив до Харкова, щоб в місто надходили інвестиції. Будемо працювати за різними напрямками. Харків - європейське місто, якому довіряють», - сказав Ігор Терехов.
Зі свого боку Бартош Ціхоцкі зазначив, що Польща готова відкривати в Харкові нові підприємства, проводити спільні культурні та спортивні події, як це було під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також розвивати туризм.
«Я в різні періоди бував у Харкові. Місто розвивається, воно енергійне, це університетське місто молодих креативних людей. Тут багато кваліфікованих фахівців, розвинені IT і агропромисловість. Наші компанії, які виходять на міжнародні ринки, зацікавлені створювати робочі місця в Харкові. Також критично важливо географічне положення міста. Ми розуміємо складну ситуацію в сфері оборони, безпеки і працюємо на міжнародному рівні, щоб цей конфлікт відійшов у минуле і з'явилися перспективи. Упевнений, що збільшимо товарообіг, інвестиції і будемо ближче один до одного», - зазначив посол Польщі.
Нагадаємо, що Бартош Ціхоцкі став Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні 11 березня 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра у Міністерстві закордонних справ Республіки Польща.
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