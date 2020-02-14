Заява Харківської міської ради (ФОТО)

У зв'язку з подіями на території ТЦ «Барабашово», який використовує муніципальну землю без будь-яких документів на оренду, Харківська міська рада заявляє наступне.
Дорога, що з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, була зарезервована у Генеральному плані Харкова ще у 1953 році. Ця ж дорога була внесена до Генеральних планів розвитку Харкова у 1986, 2004, 2013 і 2019 роках.
Також із проханням побудувати цю дорогу в жовтні 1997 року до Харківської міської ради звертався і фактичний власник ринку «Барабашово» Олександр Фельдман (документи додаються). Втім, надалі, на місці запланованої ним дороги, Олександр Фельдман за гроші обдурених ним підприємців і без будь-яких законних на те підстав побудував торгові павільйони. Через деякий час ці самобуди він оформив на себе і заклав у банки разом із міською землею за свої борги.
Усі істерики і подвійні стандарти, які так званий господар ринку «Барабашово» розповсюджує серед підприємців, не відповідають дійсності.
Усі питання, пов'язані із законністю будівництва дороги від вулиці Шевченка до проспекту Ювілейного, знаходяться у судах і вирішуватимуться згідно з чинним законодавством України. Дорога буде побудована, як тільки всі необхідні формальності будуть улагоджені.
Ця дорога необхідна Харкову для розвитку дорожньо-транспортної системи. Це системна робота, яка складається і з будівництва двох нових станцій метро, і зі створення нових маршрутів наземного електротранспорту. Все це у комплексі - розвиток Харкова, який високо оцінюють фахівці.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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