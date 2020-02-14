14.02.2020 14:15

Заява Харківської міської ради (ФОТО)

У зв'язку з подіями на території ТЦ «Барабашово», який використовує муніципальну землю без будь-яких документів на оренду, Харківська міська рада заявляє наступне.



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Дорога, що з'єднує вулицю Шевченка і проспект Ювілейний, була зарезервована у Генеральному плані Харкова ще у 1953 році. Ця ж дорога була внесена до Генеральних планів розвитку Харкова у 1986, 2004, 2013 і 2019 роках.



Також із проханням побудувати цю дорогу в жовтні 1997 року до Харківської міської ради звертався і фактичний власник ринку «Барабашово» Олександр Фельдман (документи додаються). Втім, надалі, на місці запланованої ним дороги, Олександр Фельдман за гроші обдурених ним підприємців і без будь-яких законних на те підстав побудував торгові павільйони. Через деякий час ці самобуди він оформив на себе і заклав у банки разом із міською землею за свої борги.



Усі істерики і подвійні стандарти, які так званий господар ринку «Барабашово» розповсюджує серед підприємців, не відповідають дійсності.



Усі питання, пов'язані із законністю будівництва дороги від вулиці Шевченка до проспекту Ювілейного, знаходяться у судах і вирішуватимуться згідно з чинним законодавством України. Дорога буде побудована, як тільки всі необхідні формальності будуть улагоджені.



Ця дорога необхідна Харкову для розвитку дорожньо-транспортної системи. Це системна робота, яка складається і з будівництва двох нових станцій метро, ​​і зі створення нових маршрутів наземного електротранспорту. Все це у комплексі - розвиток Харкова, який високо оцінюють фахівці.