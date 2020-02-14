Харьковчане получат дополнительный выходной в марте

Всего в 2020 году в Украине насчитывается 9 государственных и религиозных праздников.
Министерство социальной политики выдало распоряжение, согласно которому в 2020 году в Украине предусмотрено несколько дополнительных выходных. Ближайший выходной будет в марте по случаю Международного женского дня.
Так, в марте 2020 года предусмотрено 10 выходных – 9 обычных и один дополнительный. Поскольку Международный женский день в этом году приходятся на воскресенье, то дополнительный выходной будет 9 марта, в понедельник.
Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день (статья 73) совпадает с выходным, выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В этом году украинцы будут отмечать Пасху 19 апреля (в воскресенье), соотвественно 20 апреля (понедельник) – выходной. Пятница 1 мая – выходной по случаю Дня труда. День победы 9 мая приходится на субботу, поэтому понедельник 11 мая также будет выходным.
Согласно распоряжению Министерства соцполитики №1133/0/206-19, всего в 2020 году в Украине получится 9 государственных и религиозных праздников, и 5 дополнительных выходных.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
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