13.02.2020 18:48

Геннадій Кернес: Кращим вчителям Харкова вдвічі збільшать щомісячну премію (ФОТО)

Прийом переможців і лауреатів міського конкурсу «Учитель року - 2020» відбувся сьогодні, 13 лютого, у Харківській міській раді.



//city.kharkov.ua

Переможці були визначені в п'яти номінаціях: «Початкова освіта» - Вікторія Васютенко, вчитель школи №165 Київського району; «Хімія» - Ольга Фесенко, вчитель гімназії №13 Холодногірського району; «Зарубіжна література» - Людмила Абазіна, вчитель школи №102 Слобідського району; «Образотворче мистецтво» - Еліна Полянська, вчитель ліцею №89 Шевченківського району. У номінації «Історія» перемогли Сергій Макєєв, учитель ліцею №141 Московського району, та Євген Ашортіа, вчитель школи №80 Індустріального району. Крім того, десять педагогів, які посіли другі та треті місця, отримали звання лауреатів конкурсу.

Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав вчителів і зазначив, що щомісячну грошову доплату переможцям конкурсу збільшать вдвічі - з 5 тис. грн до 10 тис. грн, а лауреатам - втричі: з 1 тис. грн до 3 тис. грн. «Це підмога тим реформам, які проходять в освіті. Ваша професія потребує належної заробітної плати», - сказав міський голова.

Він подякував вчителям за роботу і повідомив, що в місті продовжать ремонтувати школи, відкривати нові класи і будувати стадіони, забезпечувати гарне харчування дітям, закуповувати нове обладнання, тобто створювати комфортні умови для роботи вчителів і розвитку дітей.

«Дорогі вчителі, ви - довірені особи батьків, розвиваєте можливості наших дітей. Спасибі за те, що присвятили творчому конкурсу час і сили, що намагаєтеся вдосконалюватися і рости. Конкурсні предмети в цьому році дуже різні, але кожен з них розвиває особистість. Серед переможців - вчитель початкової школи. Сьогодні з ранку ми відкривали нові групи в дитячому садку, і бути серед дітей, які з відкритими очима дивляться на світ, - велика радість. Ваша справжня перемога - це ваші діти», - сказав Геннадій Кернес.

Переможцям і лауреатам конкурсу вручили Подяки міського голови та сертифікати на щомісячну премію, а педагоги презентували свою работу.

Також під час прийому вчителі підтримали пропозицію міського голови присвоїти звання Почесного громадянина міста Харкова директору Маріїнської гімназії №6 Олександрі Зуб, яка 51 рік працює вчителем і 32 роки - директором гімназії. Нагадаємо, кандидатури на присвоєння звання затверджує експертна рада, а остаточне рішення приймається на сесії міської ради.

Зазначимо, що переможці і лауреати конкурсу почали отримувати грошові премії за ініціативою міського голови Геннадія Кернеса. Вчителям виплачують доплату щомісяця, з березня по березень. Додаткові кошти на премії педагогам планується виділити на лютневій сесії міської ради.

Довідка. Конкурс «Учитель року-2020» проходив в два етапи. У районному турі взяли участь 270 вчителів, в міському - 46. Серед конкурсантів - вчителі-методисти, старші вчителі, автори навчальних і методичних посібників. Міський тур пройшов в три етапи: виконання контрольної за фахом з практичним завданням і методичний практикум; розробка навчального проєкту, підготовка та проведення фрагмента уроку; відкриті уроки. Професіоналізм вчителів оцінювали представники Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківської державної академії дизайну і мистецтв, а також Дитячої художньої школи №1 імені І.Є. Рєпіна.