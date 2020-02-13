Главная Новости Власть Геннадій Кернес: Кращим вчителям Харкова вдвічі збільшать щомісячну премію (ФОТО)
13.02.2020  18:48   

Геннадій Кернес: Кращим вчителям Харкова вдвічі збільшать щомісячну премію (ФОТО)

Прийом переможців і лауреатів міського конкурсу «Учитель року - 2020» відбувся сьогодні, 13 лютого, у Харківській міській раді.


//city.kharkov.ua
Переможці були визначені в п'яти номінаціях: «Початкова освіта» - Вікторія Васютенко, вчитель школи №165 Київського району; «Хімія» - Ольга Фесенко, вчитель гімназії №13 Холодногірського району; «Зарубіжна література» - Людмила Абазіна, вчитель школи №102 Слобідського району; «Образотворче мистецтво» - Еліна Полянська, вчитель ліцею №89 Шевченківського району. У номінації «Історія» перемогли Сергій Макєєв, учитель ліцею №141 Московського району, та Євген Ашортіа, вчитель школи №80 Індустріального району. Крім того, десять педагогів, які посіли другі та треті місця, отримали звання лауреатів конкурсу.
 
Харківський міський голова Геннадій Кернес привітав вчителів і зазначив, що щомісячну грошову доплату переможцям конкурсу збільшать вдвічі - з 5 тис. грн до 10 тис. грн, а лауреатам - втричі: з 1 тис. грн до 3 тис. грн. «Це підмога тим реформам, які проходять в освіті. Ваша професія потребує належної заробітної плати», - сказав міський голова.
 
Він подякував вчителям за роботу і повідомив, що в місті продовжать ремонтувати школи, відкривати нові класи і будувати стадіони, забезпечувати гарне харчування дітям, закуповувати нове обладнання, тобто створювати комфортні умови для роботи вчителів і розвитку дітей.
 
«Дорогі вчителі, ви - довірені особи батьків, розвиваєте можливості наших дітей. Спасибі за те, що присвятили творчому конкурсу час і сили, що намагаєтеся вдосконалюватися і рости. Конкурсні предмети в цьому році дуже різні, але кожен з них розвиває особистість. Серед переможців - вчитель початкової школи. Сьогодні з ранку ми відкривали нові групи в дитячому садку, і бути серед дітей, які з відкритими очима дивляться на світ, - велика радість. Ваша справжня перемога - це ваші діти», - сказав Геннадій Кернес.
 
Переможцям і лауреатам конкурсу вручили Подяки міського голови та сертифікати на щомісячну премію, а педагоги презентували свою работу.
 
Також під час прийому вчителі підтримали пропозицію міського голови присвоїти звання Почесного громадянина міста Харкова директору Маріїнської гімназії №6 Олександрі Зуб, яка 51 рік працює вчителем і 32 роки - директором гімназії. Нагадаємо, кандидатури на присвоєння звання затверджує експертна рада, а остаточне рішення приймається на сесії міської ради.
 
Зазначимо, що переможці і лауреати конкурсу почали отримувати грошові премії за ініціативою міського голови Геннадія Кернеса. Вчителям виплачують доплату щомісяця, з березня по березень. Додаткові кошти на премії педагогам планується виділити на лютневій сесії міської ради.
 
Довідка. Конкурс «Учитель року-2020» проходив в два етапи. У районному турі взяли участь 270 вчителів, в міському - 46. Серед конкурсантів - вчителі-методисти, старші вчителі, автори навчальних і методичних посібників. Міський тур пройшов в три етапи: виконання контрольної за фахом з практичним завданням і методичний практикум; розробка навчального проєкту, підготовка та проведення фрагмента уроку; відкриті уроки. Професіоналізм вчителів оцінювали представники Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківської державної академії дизайну і мистецтв, а також Дитячої художньої школи №1 імені І.Є. Рєпіна.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, учитель года, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
13.02 Власть Геннадий Кернес предложил признать Почетным гражданином Харькова легендарную учительницу 13.02 Власть Геннадій Кернес провів особистий прийом працівників «ХТЗ» 13.02 Образование Геннадий Кернес открыл две группы в детском саду на Новых Домах (ФОТО)  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 