12.02.2020 17:25

Місто допомагає дітям-сиротам у пошуку та придбанні житла

Одинадцять дітей-сиріт Харкова отримали у 2019 році грошову субвенцію від держави на придбання житла .



://city.kharkov.ua/

Про це сьогодні, 12 лютого, на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомив директор Департаменту служб у справах дітей Олександр Малько.



За його словами, субвенція передається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку та умов надання в 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла і приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, і забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа».



Згідно з документом, претендувати на субвенцію можуть діти-сироти віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. Таких в Харкові виявилося 144 людини, проте держава виділила кошти тільки 11-ти з них. Сума субвенції на кожного склала 675 тис. грн. За словами Олександра Малька, п'ятеро з молодих людей вже придбали власне житло, ще шість осіб - в процесі придбання. Згідно з постановою Кабміну, діти-сироти, які стали володарями нерухомості, не можуть її продати протягом 10 років.



У Харкові проект реалізується в рамках програми «Назустріч дітям».



«Під нашим супроводом молоді люди шукають собі житло. Згідно з цією постановою, на районному рівні у нас створені профільні комісії, які оглядають обрану нерухомість перед купівлею, щоб з документами все було гаразд. Ми вирішили віддати перевагу вторинному житлу, оскільки в новобудовах необхідно робити ремонт, а коштів на це у дітей-сиріт немає. Тому наші фахівці намагаються підбирати їм житло з меблями і в хорошому стані», - зазначив директор департаменту.



Він додав, що в виділені державою суми не входять витрати на оформлення квартир та інші видатки, пов'язані з купівлею, тому співробітники служб дітей намагаються домовлятися з продавцями і посередниками про можливі знижки.