Президент подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью

Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности» № 473-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020 года.
Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности - к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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