Президент подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью

10.02.2020 16:02

Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности» № 473-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020 года.

Об этом сообщают на официальном сайте Главы государства.Закон дает определение понятий «маломобильные группы населения» и «средства беспрепятственного доступа к объектам» и предусматривает осуществление конкретных мероприятий, позволяющих приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности - к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.