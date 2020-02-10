10.02.2020 13:19

Ігор Терехов розповів, як Харків відсвяткує Масляну

Святкові гуляння з нагоди Масляної пройдуть з 28 лютого по 1 березня на пл. Свободи.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 10 лютого, під час робочої наради щодо організації свята повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

За його словами, 28 лютого на площі відкриється масний ярмарок, де можна буде скуштувати традиційні для цього свята частування. Також в ці дні харків'ян і гостей міста на площі Свободи чекають концертно-розважальні програми за участю кращих творчих колективів Харкова, конкурси та призи. Головні святкові гуляння заплановані на неділю, 1 березня.

«Цього дня кожен з районів міста представить на площі свою тематичну експозицію. Буде підготовлена ​​дуже різноманітна концертна програма, веселі конкурси, переможців яких ми будемо нагороджувати подарунками на головній сцені. О 18:00 відбудеться спалення опудала - символа зими. Я запрошую усіх харків'ян і гостей міста на це свято, буде дуже весело», - зазначив Ігор Терехов.

Перший віце-мер також додав, що на час проведення святкових заходів на пл. Свободи посилять заходи безпеки - там чергуватимуть співробітники поліції, муніципальної охорони, підрозділи ДСНС і карети швидкої допомоги.

Монтаж декорацій до Масниці почнеться 26 лютого, на цей час на площі буде обмежено рух транспорту.

Свято пройде під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса.