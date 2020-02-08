Харьковчанка шла к вершинам судейства почти 20 лет

7 февраля 2020 решением собрания судей путем тайного голосования, судью Ольгу Панченко председателем Харьковского окружного административного суда, передает «Закон и Бизнес».

Как сообщили в пресс-службе суда, в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

А. Панченко родилась в 1972 году в Харькове.

Трудовой путь начала в семнадцать лет. С 1998 г.. Занимала должность секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г.. Харьков.

С 2001 г. - сотрудник Харьковского апелляционного суда.

В 2004 получила диплом Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение.