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08.02.2020  17:27   

Харьковчанка шла к вершинам судейства почти 20 лет

Судьи Харьковского окружного административного суда определились с руководством, избрав женщину, которая непрерывно проработала в том же суде десятки лет помощником и советником.


Судья Ольга Панченко

7 февраля 2020 решением собрания судей путем тайного голосования, судью  Ольгу Панченко председателем Харьковского окружного административного суда, передает «Закон и Бизнес».

Как сообщили в пресс-службе суда, в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

А. Панченко родилась в 1972 году в Харькове.

Трудовой путь начала в семнадцать лет. С 1998 г.. Занимала должность секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г.. Харьков.

С 2001 г. - сотрудник Харьковского апелляционного суда.

В 2004 получила диплом Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение.

 С 2006 по 2008 гг. - помощник судьи, советник первого заместителя председателя Харьковского апелляционного административного суда.

Указом Президента Украины от 13.11.2008 года № 1037/2008 назначена судьей Харьковского окружного административного суда.

Постановлением Верховной Рады от 05.09.2013 № 451 -VII избрана судьей бессрочно.

С 17.02.2017 занимает должность председателя Харьковского окружного административного суда.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  судья, избрание, решения
 
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