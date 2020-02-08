Харьковчанка шла к вершинам судейства почти 20 лет

Судьи Харьковского окружного административного суда определились с руководством, избрав женщину, которая непрерывно проработала в том же суде десятки лет помощником и советником.
7 февраля 2020 решением собрания судей путем тайного голосования, судью Ольгу Панченко председателем Харьковского окружного административного суда, передает «Закон и Бизнес».
Как сообщили в пресс-службе суда, в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.
А. Панченко родилась в 1972 году в Харькове.
Трудовой путь начала в семнадцать лет. С 1998 г.. Занимала должность секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г.. Харьков.
С 2001 г. - сотрудник Харьковского апелляционного суда.
В 2004 получила диплом Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение.
С 2006 по 2008 гг. - помощник судьи, советник первого заместителя председателя Харьковского апелляционного административного суда.
Указом Президента Украины от 13.11.2008 года № 1037/2008 назначена судьей Харьковского окружного административного суда.
Постановлением Верховной Рады от 05.09.2013 № 451 -VII избрана судьей бессрочно.
С 17.02.2017 занимает должность председателя Харьковского окружного административного суда.
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