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07.02.2020  14:30   

Правительство внесло изменения для тех, кто хочет усыновить в Украине ребенка

Лица, которые настроены усыновить ребенка из детдома, будут проходить обязательные спецкурсы. Во время которых потенциальных кандидатов в усыновители, буду учить воспитанию детей, подвергшихся психологической травме из-за потери биологических родителей.


// izvestia.kharkov.ua

Усыновлять украинских детей будут по-новому. Поскольку Кабмин внес ряд изменений в этой процедуры
 
«Минсоцполитики сделало процедуру национального усыновления в Украине прозрачной за счет нововведений, а именно благодаря новой программе обучения кандидатов в усыновители, внедрению справки о принятии исчерпывающих мер по устройству ребенка в семью граждан Украины и прохождения курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», – рассказал советник министра социальной политики Леонид Лебедев.
 
На обязательных спецкурсах лица, стремящиеся стать родителями, усыновив малыша, будут акцентировать внимание на знаниях по воспитанию детей. Поскольку все дети - особенные, после психологической травмы из-за потери своих биологических родителей. Ранее такие курсы, как обязательное обучение проходили потенциальные приемные родители, родители-воспитатели и опекуны. После новаций это будет касаться еще и усыновителей.
 
«После прохождения обязательного и бесплатного курса обучения всем родителям выдается справка, подтверждающая прохождение этого курса и их готовность стать усыновителями, в ней указывается количество детей, их пол и возраст, рекомендации по возможности усыновления. То есть эта справка является окончательным документом в пакете, который подается всеми заявителями в суд - инстанции, которая принимает окончательное решение по усыновлению», – рассказал Леонид Лебедев.
 
Согласно данным от Минсоцполитики течение 2019 году в Украине усыновили более тысячи четырехсот детей. От 36 новоиспеченные родители впоследствии отказались.

Тэги:  усыновление, процедура
 
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