Главная Новости Власть Геннадій Кернес: Я як мер працюю з інформацією із соцмереж
06.02.2020  16:06   

Геннадій Кернес: Я як мер працюю з інформацією із соцмереж

Харків'яни можуть звернутися до Харківського міського голови Геннадія Кернеса з хвилюючими їх проблемами у соціальних мережах.


// Facebook

Як повідомив мер в інтерв'ю програмі «Ходять чутки», він завжди відкритий для спілкування, щодня переглядає свої акаунти у соцмережах, і якщо туди приходять звернення від жителів, відповідає на них або приймає рішення, що з ними далі робити.

«Інформація в соцмережах для мене дуже важлива, я працюю з нею і як мер, і як харків'янин. Я веду відкритий спосіб життя, і у мене багато підписників», - зазначив Геннадій Кернес.

Міський голова нагадав, що про інцидент з крадіжкою інвалідного візка у Ірини Сороки дізнався з соцмереж і таким чином зміг допомогти дівчині, подарувавши їй замість вкраденого такий же, новий.

Нагадаємо, до міського голові можна звернутися на його сторінках у «Telegram-каналі», «Facebook» та «Instagram».

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, интервью, харьков, соцсети
 
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