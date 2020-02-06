Геннадій Кернес: Я як мер працюю з інформацією із соцмереж

Харків'яни можуть звернутися до Харківського міського голови Геннадія Кернеса з хвилюючими їх проблемами у соціальних мережах.
Як повідомив мер в інтерв'ю програмі «Ходять чутки», він завжди відкритий для спілкування, щодня переглядає свої акаунти у соцмережах, і якщо туди приходять звернення від жителів, відповідає на них або приймає рішення, що з ними далі робити.
«Інформація в соцмережах для мене дуже важлива, я працюю з нею і як мер, і як харків'янин. Я веду відкритий спосіб життя, і у мене багато підписників», - зазначив Геннадій Кернес.
Міський голова нагадав, що про інцидент з крадіжкою інвалідного візка у Ірини Сороки дізнався з соцмереж і таким чином зміг допомогти дівчині, подарувавши їй замість вкраденого такий же, новий.
Нагадаємо, до міського голові можна звернутися на його сторінках у «Telegram-каналі», «Facebook» та «Instagram».
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