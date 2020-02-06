Главная Новости Власть Геннадій Кернес: Імена тих, хто визволяв Україну від фашистів, не повинні бути декомунізовані
06.02.2020  14:40   

Геннадій Кернес: Імена тих, хто визволяв Україну від фашистів, не повинні бути декомунізовані

В Україні має бути створений Єдиний національний реєстр пам'ятників Другої світової війни, щоб уникнути протиріч в оцінці тих чи інших історичних особистостей.


// city.kharkov.ua

Про це Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив в інтерв'ю програмі «Ходять чутки».

«Ті, хто звільняв Україну від фашистів, не повинні бути декомунізовані. В даному випадку ми говоримо про Георгія Жукова, який звільняв Україну і Харків, про маршала Івана Конєва. А у нас, виходить, подвійні стандарти в історії. Я вважаю, що чиню правильно, коли захищаю ім'я такої людини, як маршал Перемоги Георгій Жуков. Якщо в Україні все ж буде створений реєстр пам'ятників Другої світової війни, то в нього увійдуть прізвища полководців, які захищали і звільняли територію нашої країни, і вони не повинні підлягати декомунізації», - зазначив Геннадій Кернес.

Нагадаємо, що 22 січня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Харківської міської ради зобов'язав Кабінет Міністрів України затвердити Єдиний національний реєстр пам'ятників Другої світової війни 1939-1945 років.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, декоммунизация, харьков
 
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