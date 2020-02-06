06.02.2020 14:40

Геннадій Кернес: Імена тих, хто визволяв Україну від фашистів, не повинні бути декомунізовані

В Україні має бути створений Єдиний національний реєстр пам'ятників Другої світової війни, щоб уникнути протиріч в оцінці тих чи інших історичних особистостей.



// city.kharkov.ua

Про це Харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив в інтерв'ю програмі «Ходять чутки».

«Ті, хто звільняв Україну від фашистів, не повинні бути декомунізовані. В даному випадку ми говоримо про Георгія Жукова, який звільняв Україну і Харків, про маршала Івана Конєва. А у нас, виходить, подвійні стандарти в історії. Я вважаю, що чиню правильно, коли захищаю ім'я такої людини, як маршал Перемоги Георгій Жуков. Якщо в Україні все ж буде створений реєстр пам'ятників Другої світової війни, то в нього увійдуть прізвища полководців, які захищали і звільняли територію нашої країни, і вони не повинні підлягати декомунізації», - зазначив Геннадій Кернес.



Нагадаємо, що 22 січня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Харківської міської ради зобов'язав Кабінет Міністрів України затвердити Єдиний національний реєстр пам'ятників Другої світової війни 1939-1945 років.