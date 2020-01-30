30.01.2020 13:13

В Основ'янському районі вшановували кращих вчителів

Урочистий прийом переможців першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» відбувся 29 січня в Основ'янському районі.



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Цього навчального року конкурс проводиться у номінаціях «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта» і «Хімія».



У районному етапі конкурсу взяли участь 28 вчителів установ загальної середньої освіти, з яких 12 стали лауреатами, а п'ять - переможцями.



Щоб привітати представників учительської еліти району, в залі Харківської гуманітарно-педагогічної академії зібралися понад 200 педагогів. Заступник голови Основ'янської райадміністрації Ірина Корнєва вручила грамоти переможцям районного туру конкурсу - вчителю хімії Харківської гімназії №12 Олені Арутюновій, вчителю початкових класів ХЗОШ №53 Марині Заєць, вчителю російської мови та зарубіжної літератури Харківської гімназії №34 Наталії Москаленко, вчителю історії школы №53 Ганні Ткачук, вчителю образотворчого мистецтва гімназії №34 Тамарі Хребто.



Творчим подарунком для учасників свята від Харківської гуманітарно-педагогічної академії стали концертні номери у виконанні народного аматорського колективу танцю «Сонцеворот», студентського хору «Фантазія», жіночого хору «Розмай» і народного аматорського колективу «Дівочі співаночки».