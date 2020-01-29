29.01.2020 17:32

Центри адмінпослуг розширили можливості для консультацій

У центрах надання адміністративних послуг міста Харкова значно розширилися можливості для консультацій відвідувачів у електронному та голосовому вигляді.



// city.kharkov.ua

У 2019 році в розділі «Консультація» на сайті Центру надання адміністративних послуг було розглянуто 12,5 тис. звернень, що на 20% більше, ніж у 2018 році, повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська.

Також для консультацій з питань надання адміністративних послуг за допомогою голосових каналів зв'язку був створений єдиний колл-центр. Торік туди надійшло 113 тис. дзвінків, що в 1,2 раза більше показника 2018 року.



З цією ж метою у месенджері «Telegram» був створений чат-бот. Отримати відповідь у чат-боті можна на сайті ЦНАП, натиснувши кнопку «Чат-бот (Telegram)», або за допомогою смартфона вибрати месенджер «Telegram» і набрати у пошуку «CNAPKharkiv».



Для зручності клієнтів у кожному ЦНАП встановлене обладнання для платежів за отримання послуг. Завдяки POS-терміналам здійснити оплату можна прямо на прийомі у адміністратора центру, використовуючи банківську карту, смартфон або «розумний» годинник, що значно прискорює проведення операцій оплати адміністративного збору.



У центрі також впроваджений новий сервіс «Мобільна черга» з розширеним функціоналом. Він надає відвідувачам можливість зареєструватися на зручні дату і час, стежити, змінювати або скасовувати реєстрацію у черзі. Додаток «PQService» для смартфонів або планшетів має простий і зручний інтерфейс з нагадуванням про попередній запис та інформацією щодо реєстрації у черзі. Тепер, перебуваючи у ЦНАП, немає необхідності спостерігати за електронним табло, коли з'явиться відповідний номер реєстрації у черзі, або слухати звукове сповіщення виклику, оскільки це повідомлення виводиться безпосередньо на мобільний пристрій.



Крім цього, відтепер існує можливість попередньої реєстрації у черзі не тільки телефоном або через інтернет на сайті Центру надання адміністративних послуг, а й за допомогою інформаційних терміналів, розташованих на рецепції у приміщеннях центрів.