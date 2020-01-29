29.01.2020 17:01

Геннадій Кернес зустрівся з заступником голови місії ОБСЄ в Україні

Харківський міський голова Геннадій Кернес 29 січня провів зустріч із заступником голови місії ОБСЄ в Україні Антьє Граве.



// city.kharkov.ua

Антьє Граве подякувала міському голові за взаємодію з харківським офісом місії. Сторони обговорили суспільно-політичну обстановку в місті, вплив військових дій на сході країни на бізнес-клімат і приплив інвестицій, а також ситуацію з внутрішньо переміщеними особами.

В ході обговорення Геннадій Кернес зазначив, що ситуація в місті стабільна, а переселенцям надається підтримка.



«Харківська область прифронтова, але це не відбивається на життєдіяльності міста з точки зору безпеки, тому що спецслужби забезпечують дані заходи. Що стосується економічної та соціальної ситуацій, то у нас все нормально. Ми працюємо, прийняли програму доступного житла для переселенців. Вони можуть отримувати безвідсоткові кредити і купувати житло. Також, за останньою редакцією закону про вибори, вони стануть повноцінними учасниками виборчого процесу», - повідомив Геннадій Кернес і зазначив, що міська влада продовжує розвивати Харків.



Нагадаємо, що вимушені переселенці можуть взяти участь у Міській цільовій програмі будівництва (придбання) доступного житла, якщо живуть у Харкові більше року. Кредит видається терміном на 15 років під 0% річних, перший внесок - 5%.



До того, як Верховна Рада України прийняла новий Виборчий кодекс, Харківська міська рада звернулася до уряду з проханням вжити заходів щодо внесення законодавчої ініціативи щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб правом голосу на національних, регіональних і місцевих виборах.