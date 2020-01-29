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29.01.2020  13:34   

«єМалятко» протестували у пологових будинках Харкова

Проєкт «єМалятко» успішно пройшов бета-тестування у міських пологових будинках.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті реєстрації та цифрового розвитку, тепер у будь-якому з шести пологових будинків міста Харкова можна оформити 8 послуг в одній.

«Обов'язкова умова - батьки новонародженої дитини мають бути громадянами України і перебувати у шлюбі. Але вже з 4 лютого послугу зможуть оформити і батьки, які не перебувають у шлюбі, і самотні матері», - зазначили у департаменті.

Адреси міських пологових будинків, де надаються такі послуги:
- пологовий будинок №1 (вул. Отакара Яроша, 3-б);
- пологовий будинок №2 (вул. Чигирина, 7);
- пологовий будинок №3 (вул. Куликівська, 46-а);
- перинатальний центр (Салтівське шосе, 264);
- пологовий будинок №6 (вул. Луї Пастера, 2);
- пологовий будинок №7 (вул. Руставелі, 12).

Відповіді на запитання можна отримати у чат-боті «Telegram» @DiiaHelp_emalyatko_bot.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ємалятко, харьков, роддом
 
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