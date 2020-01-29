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29.01.2020  14:10   

Харківські центри адмінпослуг вдосконалюють роботу

Кількість послуг, наданих центрами надання адміністративних послуг у 2019 році, збільшилася, в порівнянні з 2018 роком, на 20,4%.


// city.kharkov.ua

Про це на засіданні постійної комісії з питань промисловості, економічного розвитку і власності Харківської міської ради повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська.

За її словами, також на 23,1% збільшилася кількість звернень в ЦНАП, в тому числі за консультаціями. В цілому, торік департамент виконав заплановані заходи за всіма чотирма напрямками діяльності. Вдалося розширити перелік адміністративних послуг у центрах, в тому числі для окремих категорій громадян, удосконалити систему зворотного зв'язку, ввести нові сучасні електронні сервіси, встановити POS-термінали для прийому платіжних карт.

Вікторія Китайгородська зазначила, що в планах на цей і майбутній роки - надання послуг за більш короткий проміжок часу за рахунок «єдиного вікна» (здійснення погоджувальних процедур без участі суб'єкта звернення), впровадження кращих практик в роботі ЦНАП і сучасних електронних сервісів при отриманні адміністративних послуг. Також серед завдань - сприяння впровадженню технологій цифрової трансформації, розширення переліку адміністративних послуг та створення передумов для переведеня їх в електронний вид.

Довідка. У Харкові функціонує Центр надання адміністративних послуг і десять його територіальних підрозділів. У центрах адмінпослуг працюють понад 200 адіністраторов, задіяно 74 суб'єкти надання адміністративних послуг, надається 218 видів адміністративних послуг.

Источник:   ХМР
 Тэги:  админуслуги, центр, харьков
 
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