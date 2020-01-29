29.01.2020 10:26

Геннадій Кернес: Харків – за мирну політику Президента

У Харкові підтримують дії Президента України Володимира Зеленського, спрямовані на мир у країні.



// city.kharkov.ua

Про це в інтерв'ю програмі «Ходять чутки» заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, відповідаючи на питання щодо того, чи зможе Володимир Зеленський стати Президентом миру для України.

«Я б хотів, щоб так сталося, і думаю, що більшість громадян України вірять в це. Але ми розуміємо те, що це не так просто, як можна подумати. Тому можу тільки сказати, що в Харкові підтримують дії Президента, які спрямовані на мир. Не на розкол, а на мир», - зазначив міський голова.



Також Геннадій Кернес підкреслив, що харків'яни - патріоти свого міста і країни.



«Харків'яни - це як національність. У нас добрі, гарні і дуже справедливі люди. Патріоти і країни і міста. Дотримуються чистоти. Та взагалі люблять своє місто», - сказав міський голова.



Повна версія інтерв'ю Геннадія Кернеса програмі «Ходять чутки» вийде на початку лютого.