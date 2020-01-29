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29.01.2020  10:26   

Геннадій Кернес: Харків – за мирну політику Президента

У Харкові підтримують дії Президента України Володимира Зеленського, спрямовані на мир у країні.


// city.kharkov.ua

Про це в інтерв'ю програмі «Ходять чутки» заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, відповідаючи на питання щодо того, чи зможе Володимир Зеленський стати Президентом миру для України.

«Я б хотів, щоб так сталося, і думаю, що більшість громадян України вірять в це. Але ми розуміємо те, що це не так просто, як можна подумати. Тому можу тільки сказати, що в Харкові підтримують дії Президента, які спрямовані на мир. Не на розкол, а на мир», - зазначив міський голова.

Також Геннадій Кернес підкреслив, що харків'яни - патріоти свого міста і країни.

«Харків'яни - це як національність. У нас добрі, гарні і дуже справедливі люди. Патріоти і країни і міста. Дотримуються чистоти. Та взагалі люблять своє місто», - сказав міський голова.

Повна версія інтерв'ю Геннадія Кернеса програмі «Ходять чутки» вийде на початку лютого.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, интервью, харьков
 
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