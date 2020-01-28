Ігор Терехов: Відкриття почесного консульства дасть великий поштовх розвитку взаємин між Латвією і Харковом

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов 28 січня провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом.
Сторони обговорили подальші можливості розвитку співробітництва, зокрема, йшлося про відкриття Почесного консульства Латвії у Харкові.
«У нас були плани відкрити почесне консульство ще кілька років тому, але тоді не склалося. І ось тепер ми готові до цього. Відкриття почесного консульства означає тіснішу співпрацю. За минулі роки зв'язки між нашими країнами і містами були дещо розгублені, і відновити це непросто. А почесний консул - це людина, яка добре знає життя у місті і може допомогти в розвитку економічних, культурних, освітніх, туристичних зв'язків», - зазначив посол.
У якості почесного консула латвійська сторона запропонувала відому в Харкові людину - першого віце-президента ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл» Євгена Гуткова.
У свою чергу Ігор Терехов зазначив, що місто зацікавлене у зміцненні зв'язків з Латвією.
«Ми підтримуємо кандидатуру Євгена Гуткова на цю посаду, оскільки давно знаємо його як дуже конструктивну людину. Відкриття почесного консульства дасть великий поштовх розвитку взаємин між Латвією і Харковом», - підкреслив перший віце-мер.
За словами Ігоря Терехова, Почесне консульство Латвії в Харкові планується відкрити до кінця року.
Також під час зустрічі сторони обговорили можливість відкриття прямого авіарейсу між Харковом і Ригою.
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