Предпринимателям с Сахновщины повысили арендную плату в девять раз

Суд удовлетворил иск прокуратуры об увеличении арендной платы за пользование земельным участком.
В 2008 году между обществом с ограниченной ответственностью и Сахновщинской поселковым советом был заключен договор аренды земельного участка, где расположено нежилое здание, Сумма арендной платы составляла более 15 тыс. грн.
В 2013 году на основании договоров купли-продажи указаны нежилые помещения отчуждены в пользу другого ООО. По закону, права на аренду участка автоматически перешли к новому собственнику.
Сахновщинский поссовет предложил арендатору заключить дополнительное соглашение к договору аренды земли в части сведений о земельном участке, ее денежной оценки и изменения размера арендной платы. Однако арендатор указанное дополнительное соглашение не подписал, что и стало основанием для предъявления иска.
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры об изменениях условий договора аренды в части увеличения размера арендной платы за участок в сумме более 134 тыс. грн.
После вступления решения суда в законную силу бюджет Сахновщинской поселкового совета сможет дополнительно пополняться на сумму более 119 тыс. грн ежегодно.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: