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28.01.2020  13:37   

Предпринимателям с Сахновщины повысили арендную плату в девять раз

Суд удовлетворил иск прокуратуры об увеличении арендной платы за пользование земельным участком.


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В  2008 году между обществом с ограниченной ответственностью и Сахновщинской поселковым советом был заключен договор аренды земельного участка, где расположено нежилое здание, Сумма арендной платы составляла более 15 тыс. грн.

В 2013 году на основании договоров купли-продажи указаны нежилые помещения отчуждены в пользу другого ООО. По закону, права на аренду участка автоматически перешли к новому собственнику.

Сахновщинский поссовет предложил арендатору заключить дополнительное соглашение к договору аренды земли в части сведений о земельном участке, ее денежной оценки и изменения размера арендной платы. Однако арендатор указанное дополнительное соглашение не подписал, что и стало основанием для предъявления иска.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры об изменениях условий договора аренды в части увеличения размера арендной платы за участок в сумме более 134 тыс. грн.

После вступления решения суда в законную силу бюджет Сахновщинской поселкового совета сможет дополнительно пополняться на сумму более 119 тыс. грн ежегодно.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, проституция, харьков
 
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