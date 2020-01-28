28.01.2020 13:37

Предпринимателям с Сахновщины повысили арендную плату в девять раз

Суд удовлетворил иск прокуратуры об увеличении арендной платы за пользование земельным участком.



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В 2008 году между обществом с ограниченной ответственностью и Сахновщинской поселковым советом был заключен договор аренды земельного участка, где расположено нежилое здание, Сумма арендной платы составляла более 15 тыс. грн.



В 2013 году на основании договоров купли-продажи указаны нежилые помещения отчуждены в пользу другого ООО. По закону, права на аренду участка автоматически перешли к новому собственнику.



Сахновщинский поссовет предложил арендатору заключить дополнительное соглашение к договору аренды земли в части сведений о земельном участке, ее денежной оценки и изменения размера арендной платы. Однако арендатор указанное дополнительное соглашение не подписал, что и стало основанием для предъявления иска.



Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры об изменениях условий договора аренды в части увеличения размера арендной платы за участок в сумме более 134 тыс. грн.

После вступления решения суда в законную силу бюджет Сахновщинской поселкового совета сможет дополнительно пополняться на сумму более 119 тыс. грн ежегодно.