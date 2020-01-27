Главная Новости Власть Звернення Геннадія Кернеса з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту
27.01.2020  10:11   

Звернення Геннадія Кернеса з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту

Звернення Харківського міського голови Геннадія Кернеса з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.


// city.kharkov.ua

Шановні харків'яни!

27 січня - День пам'яті жертв Голокосту. Він залишається найстрашнішим геноцидом в історії і найближчим Україні, нашим людям і мені самому. Я - єврей, але справа не в національності.

Голокост - страшний приклад того, що в будь-який момент суспільство може пропустити небезпечний поворот, промовчати у відповідь на розмови про расову перевагу, титульній нації, всі ці нацистські міркування. Страшне щеплення Другої світової, схоже, слабшає, хоч Бабин Яр і Дробицький Яр - ось вони, тут, живі ще свідки цього пекла. День пам'яті - не політична дата, але, думаю, саме від влади залежить, щоб фашистські ідеї в маргінальному середовищі псевдопатріотів засуджувалися і каралися без сумнівів, і не дай Бог їх використовувати в маніпулятивних цілях.

Президент України Володимир Зеленський в Ізраїлі від імені всієї країни віддав данину пам'яті. Вічний спокій і мир душам невинних жертв фашизму, незалежно від національності. Це ніколи не повинно повторитися.

 

Харківський міський голова
Геннадій Кернес

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, холокост, харьков, обращение
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
27.01 Власть Геннадій Кернес зустрівся з Сергієм Бабкіним (ФОТО) 23.01 Власть Геннадий Кернес о Холокосте: Это никогда не должно повториться 23.01 Власть Геннадий Кернес - о победе горсовета в Окружном административном суде Киева
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 