Звернення Геннадія Кернеса з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту

Звернення Харківського міського голови Геннадія Кернеса з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.
Шановні харків'яни!
27 січня - День пам'яті жертв Голокосту. Він залишається найстрашнішим геноцидом в історії і найближчим Україні, нашим людям і мені самому. Я - єврей, але справа не в національності.
Голокост - страшний приклад того, що в будь-який момент суспільство може пропустити небезпечний поворот, промовчати у відповідь на розмови про расову перевагу, титульній нації, всі ці нацистські міркування. Страшне щеплення Другої світової, схоже, слабшає, хоч Бабин Яр і Дробицький Яр - ось вони, тут, живі ще свідки цього пекла. День пам'яті - не політична дата, але, думаю, саме від влади залежить, щоб фашистські ідеї в маргінальному середовищі псевдопатріотів засуджувалися і каралися без сумнівів, і не дай Бог їх використовувати в маніпулятивних цілях.
Президент України Володимир Зеленський в Ізраїлі від імені всієї країни віддав данину пам'яті. Вічний спокій і мир душам невинних жертв фашизму, незалежно від національності. Це ніколи не повинно повторитися.
Харківський міський голова
Геннадій Кернес
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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