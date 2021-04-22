22.04.2021 10:23

Закон о призыве резервистов в особый период. Вопросы и ответы

На самые распространенные вопросы про призыв резервистов в особый период ответил министр обороны Украины Андрей Таран

21 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» № 1357- ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Главы государства.

«Этим законом система воинского учета приводится в соответствие с принципами и подходами государств-членов НАТО и обеспечивает потребности государства в обороне и защите», - подчеркнул Министр обороны Андрей Таран.

По его словам, в сжатые сроки был проведен аудит всего законодательства в сфере национальной безопасности и обороны и внесены изменения в 43 закона. Благодаря этому совершенствуются организационно-правовые основы комплектования Вооруженных Сил высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе.

Андрей Таран, как председатель Комитета реформ, отметил, что ведомство продолжает реализацию этапов оборонной реформы, в частности, совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил, и ответил на самые распространенные вопросы, связанные с выполнением нового закона.

Что планируется сделать в ближайшей перспективе?

Для Министерства обороны это, прежде всего, работа, связанная с приведением подзаконных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями закона, необходимых для обеспечения реализации новелл законодательства, в частности - введения нового вида военной службы: по призыву лиц среди резервистов в особый период.

Вторая не менее важная задача - организация работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки и их трансформация в соответствии с новой административно-территориальной реформой.

И третья важная задача - совершенствование функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом его интеграции с другими государственными реестрами и введением предоставления электронных цифровых услуг гражданам Украины относительно исполнения ими воинского долга.

Чего ждать от внедрения нового вида военной службы - по призыву лиц среди резервистов в особый период?

Закладывается фундамент для дальнейшей профессионализации запаса Вооруженных Сил Украины путем увеличения доли граждан, заключивших контракты с командирами воинских частей на прохождение службы в военном резерве. Рассчитываем на повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период путем призыва на военную службу резервистов - мотивированных подготовленных воинов, имеющих боевой опыт. Кроме того, Министерство обороны Украины уже разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере социальной и правовой защиты резервистов. В частности, по расширению имеющихся и внедрению новых социально-правовых гарантий для резервистов.

Какие электронные публичные услуги планируется предоставлять гражданам?

На портале «Дія» планируется создать «Е-ТЦК», в котором будут предоставляться электронные услуги (сервисы) гражданам по исполнению ими воинской обязанности, в частности - информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Также Министерство обороны Украины под эгидой Министерства цифровой трансформации Украины во взаимодействии с Министерством внутренних дел Украины принимает участие в экспериментальном проекте «Е-регистрация». Он предусматривает предоставление возможности гражданам в режиме онлайн осуществить регистрацию своего места жительства без посещения органов регистрации места проживания и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.