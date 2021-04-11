Мечтал о военной службе. На фронте погиб 24-летний боец из Харьковской области

По гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.