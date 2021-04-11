Главная Новости Армия Мечтал о военной службе. На фронте погиб 24-летний боец из Харьковской области
11.04.2021  15:34   

Мечтал о военной службе. На фронте погиб 24-летний боец из Харьковской области

10 апреля, от выстрела из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата ВСУ Андрея Теперика, которому было 24 года.

Об этом сообщает официальная страница 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Фейсбуке.
 
 
"Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре «дотримувались режиму припинення вогню» і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки…", - говорится в сообщении.
 
Андрей Теперик, стрелок-снайпер 1-го механизированного взвода 2-й механизированной роты 1-го механизированного батальона проходил военную службу по контракту. Он был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области, - рассказали на официальном сайте Харьковской ОГА.
 
 
Как стало известно в Печенежском филиале Харьковского областного центра занятости, Андрей Теперик в течение 3 лет участвовал в Операции объединенных сил. После службы он вернулся домой, пытался устроиться на работу, но мечта о военной службе не отпускала его. Поэтому 27 октября 2020 года юноша получил направление и был трудоустроен на службу в вооруженных силах Украины по контракту...
Тэги:  оос, боец, андрей теперика, погиб, донбасс
 
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