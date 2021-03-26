Призыв-2021: Харьковщине увеличили план

26.03.2021 08:08

1213 призывников из Харьковщины отправят на срочную службу весной 2021-го.

Такие данные озвучил на брифинге 25 марта военный комиссар Харьковского областного ТЦК и СП полковник Юрий Калгушкин.

По его словам, плановое задание для Харьковской области было увеличено в среднем на 10%, за счет других военных формирований.

«Расширение произошло во всех областных территориальных центрах комплектования за счет увеличения поставки призывников в части Государственной пограничной службы. Плановое задание, с небольшим резервом, для Харьковской области составляет 1213 призывников. Почти 45% будут отправлены в воинские части ВСУ, остальные 55% от общего количества, будут отправлены частям Национальной Гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Специальной Службы Транспорта», – рассказал определенные нормы по призыву Юрий Калгушкин.

Также он уточнил, что работа призывных комиссий всех уровней начнется с 1 апреля. Отправка со сборного пункта Харьковского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки будет осуществляться с 5 апреля по 23 июня.

«Юноши, которые призываются на срочную военную службу к выполнению боевых задач в зоне ООС не привлекаются», – подчеркнул военный комиссар.

Директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов отметил, что весенний призыв имеет свои особенности. Во-первых, он проходит в условиях карантина, связанных с пандемией COVID-19, во-вторых – в условиях административно-территориальной реформы и изменений структуры административных единиц области.

«Совместно с командованием областного территориального центра комплектования, Оперативным командованием «Восток» Вооруженных Сил Украины выработана стратегия оперативного решения проблемных вопросов. Также по инициативе председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук областным советом на реализацию призывных мероприятий выделено 1 млн 890 тыс. грн. Средства будут направлены на выполнение мероприятий призыва по реализации полномочий местных органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления», – пояснил Алексей Максимов.

Также директор Департамента сказал, что органы государственной власти и командования ВСУ отмечают о нулевой толерантности к любым преступлениям, связанных с призывом, военным учетом и тому подобное. На базе Харьковского областного военного комиссариата создан колл-центр по проведению осеннего призыва. Телефон «горячей линии»: 712-08-77; (093) 002-28-18.