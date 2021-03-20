20.03.2021 16:13

Преступность, наркомания и злоупотребление спиртным. С пограничниками провели профилактическую беседу

В мероприятиях приняли участие руководство пограничного отряда, сотрудников Национальной полиции, военный священник (капеллан) и персонал пограничного отряда.

По инициативе руководства Харьковского пограничного отряда и с целью формирования приверженности к здоровому образу жизни среди персонала отряда, состоялось проведение профилактических мероприятий по недопущению преступности, наркомании и злоупотребления спиртными напитками.



Отмечается, что употребление наркотиков среди молодежи - это достаточно актуальная проблема современного общества. На сегодня, наркоманию относят к социальным проблемам. Наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии. Ее распространение идет на много быстрее, чем принимаются меры по борьбе с этим страшным явлением. Поэтому важное значение в современном обществе приобретает профилактика наркомании. Она предусматривает комплекс мероприятий, предотвращать проявления наркомании.





Профилактика наркомании и правонарушений должна стать непременной частью работы с персоналом. Для этого в пограничном отряде постоянно проводятся мероприятия по профилактике наркомании. Хорошая профилактическая работа среди личного состава дает ощутимые результаты и она должна вестись постоянно и в широких масштабах.



"Правильно проведенные профилактические мероприятия обязательно станут фактором сдерживающим и уменьшат количество молодых людей к употреблению наркотических средств и допущение правонарушений", - резюмировали в ведомстве.