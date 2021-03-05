05.03.2021 15:45

Харьковские полицейские отправились в очередную ротацию в зону ООС

Бойцы полка полиции особого назначения отправились в зону проведения операции Объединенных сил в составе сводного отряда ГУНП в Харьковской области для обеспечения интересов общества и государства, поддержания правопорядка и безопасности в пунктах, прилегающих к району боевых действий.





Во время последней ротации в зоне ООС непосредственно работниками полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области было выявлено 45 уголовных и 289 административных правонарушений, задержано и передано в правоохранительные органы 13 человек, находившихся в розыске или имеющих признаки причастности к незаконным вооруженным формированиям.





Ряд сотрудников полка за добросовестный и самоотверженную службу, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм в выполнении поставленных задач во время командировки в зоне проведения операции отмечены командованием Объединенных сил.