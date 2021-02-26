Главная Новости Армия Спецназовцы задержали террориста-беглеца с заложником под Харьковом (ФОТО)
26.02.2021  16:30   

Спецназовцы задержали террориста-беглеца с заложником под Харьковом (ФОТО)

По легенде полевого выхода бойцы отряда специального назначения Восточного ОТО должны были найти и задержать террориста, сбежавшего с заложником. Поэтому в течение недели гвардейцы отрабатывали в полях под Харьковом алгоритм действий подразделения при проведении такой спецоперации.

«Неделя пребывания в поле, все занятия практические, главная цель - найти и задержать беглеца, при этом, чтобы не пострадал заложник. во время проведения такой операции важен каждый элемент, поэтому мы проводили занятия и по огневой и с тактической и инженерной подготовки. Отдельно - это тактическая медицина, предоставление домедицинской помощи на разных этапах в условиях боя », - отмечает заместитель командира отряда специального назначения.

Все занятия проводились в комплексе, потому что преступник может устанавливать на своем пути взрывные устройства, может оказать вооруженное сопротивление и ранить кого-то - так занятия построены с учетом логики и тактики действий. Для полного погружения в обстановку и соответствующую атмосферу, отмечают спецназовцы, были применены все средства физического и психологического воздействия. Использование дымов, криков раненых, выстрелов, сложных погодных условий, физических нагрузок - все для того, чтобы почувствовать себя в условиях
настоящего боя.

Завершающей фазой полевых занятий было задержание террориста с использованием служебной собаки. В результате чего террорист был задержан, а заложник освобожден.

Источник:   Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины
 Тэги:  террорист, спецназ, задержание
 
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