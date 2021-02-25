25.02.2021 14:19

Стали известны даты проведения призывов на срочную военную службу в 2021 году

Указ №71/2021 подписал Президент Украины.





Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года.



Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.



Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15: 85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться.



В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и дается отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:



- в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;



- в учреждениях профессионального передвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;



- в учреждениях профессионального передвысшего и/или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;



- в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;



- в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.



Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу дается гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.



Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.



Также, согласно части 15 статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в случаях, не предусмотренных настоящим законом, отсрочка от призыва может быть дана ​​призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.



Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года «О неотложных мерах по защите Украины и укреплении ее обороноспособности», введенного в действие Указом Президента Украины от 24 сентября 2014 года № 744, призванные в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения Операции объединенных сил.