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18.02.2021  13:33   

Харьковские авиаторы-пограничники начали учения с французскими инструкторами

На днях в Харькове на базе Харьковской отдельной авиационной эскадрильи ГПСУ начались учения еще одной группы авиаторов-пограничников на новых моделях французских вертолетов Н-125.

 
Мероприятия проходят в рамках реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине.
 
К обучения персонала эскадрильи присоединились представители технической поддержки завода-производителя вертолетов AIRBUS. В течение десяти дней учений французские специалисты будут осуществлять практический инструктаж авиационного персонала на вертолетах Airbus Н-125.
 
 
Стоит отметить, что эта модель, несмотря на небольшой размер, имеет большую стабильность полетов, может поднять на борту до 6 членов экипажа, а также в нем отсутствует вибрация в салоне, что необходимо для работы оператора. Также такие «ласточки» могут длительное время находиться в воздухе без дозаправки.
 
Напомним, в прошлом году Государственная пограничная служба Украины получила два вертолета Н-125. После подготовки первой группы авиаторов вертолеты уже активно используются в охране государственной границы Украины.
 
 
Всего же, по условиям контракта, для патрулирования границы Госпогранслужба получит 24 французских вертолета. В 2021 году должны поступить 10 таких вертолетов, еще 12 планируется вывести на охрану государственной границы в 2022 году.
 
Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, вертолеты, учения
 
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