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17.12.2020  08:15   

Осенний призыв: Харьковщина отправила на срочную службу 953 человека – ХОГА

Плановое задание по призыву на срочную военную службу на Харьковщине выполнили на 100%.


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В этом году осенняя призывная кампания проводилась в условиях карантина. Плановое задание по набору военнослужащих в Украине было уменьшено. Для Харьковской области оно составило 953 призывника.

«Из общего количества призывников в воинские части ВСУ призваны 443 человека и 510 - в другие военные формирования: Национальную гвардию Украины, Пограничную службу, службу транспорта. Все юноши, призванные в ВСУ, предварительно отправлены в учебные центры и после подготовки и получения военно-учетной специальности в течение 2-3 месяцев будут отправлены в воинские части за пределами Харьковской области», - сообщил военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин.

Он отметил, что все военнослужащие срочной военной службы к выполнению боевых задач в зоне операции ООС не привлекаются, за ними остаются рабочие места и средняя заработная плата.

Директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов подчеркнул, что сегодня кадровая политика Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ направлена ​​на комплектование войска максимально качественным составом призывников.

«В первую очередь обращают внимание на морально-психологическое состояние призывников. Специалисты по работе с личным составом работали на уровне территориального центра комплектования, начиная еще с районного звена и непосредственно на призывной базе. Учитывались пожелания призывников по месту службы и роду войск, специальность, а также тщательно анализировалось состояние здоровья», - подчеркнул Алексей Максимов.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  призыв, харьков, срочная служба
 
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