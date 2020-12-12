12.12.2020 11:55

День сухопутных войск. История созданиия и главные факты - NV

12 декабря отмечается День сухопутных войск. Мы расскажем об истории этого вида Вооруженных сил и приведем главные факты о самом многочисленном виде войск в Украине.



Фото из открытых источников

История создания Сухопутных войск Украины

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла законы Об обороне Украины и О Вооруженных силах Украины, в которых провозглашалось создание украинской армии. Также в этот день был утвержден текст военной присяги, которую принес в сессионном зале Верховной Рады первый министр обороны Украины Константин Морозов.

30 декабря 1991 года президент Украины Леонид Кравчук заявил на первой встрече глав государств, вошедших в СНГ, что с 3 января 1992 года все войска, которые дислоцируются на территории Украины, примут присягу на верность народу Украины.

На тот момент в Украине существовало три военных округа Киевский, Одесский и Прикарпатский, позже, в 1991—1997 — два — Одесский и Прикарпатский.

23 мая 1996 года президент Леонид Кучма своим указом постановил сформировать в составе ВСУ Сухопутные войска Украины и подчинить командованию Сухопутных войск органы управления и войска военных округов.

До 2005 года на базе бывших военных округов были созданы оперативные командования Запад, Север и Юг (теперь есть четыре оперативных командования Запад, Восток, Север и Юг).

Еще с 1992 года военные Сухопутных войск Украины принимают участие в миротворческих миссиях ООН — к 2020 году их участниками стали около 45 тысяч украинских военных, 55 из них погибли.

Сухопутные войска являются самым многочисленным видом войск в зоне ООС.

«За 2,5 года сухопутные войска взяли на себя основной удар и нагрузки. Сухопутные войска за это время сформировали 12 бригад, 8 полков. Численность сухопутных войск на сегодняшний день составляет почти 169 тыс., а было 49 тыс. Сформированы управления резервного корпуса, провели реформирование органов военного управления, создали 4 оперативных командования», — заявлял в 2016 году Степан Полторак, который был на тот момент министром обороны.

«Сухопутные войска, вместе с Высокомобильными десантными войсками (такое название они получили в то время), имели в составе силы немедленного реагирования. Это именно те силы, которые первыми вышли для ликвидации вооруженного конфликта, участвовали в изоляции тех районов, где разворачивался конфликт. … В зависимости от года войны, от периода применения в этой войне, доля их участия в боевых действиях колебалась от 80 до 90 процентов», — рассказывал в интервью Укринформу в 2017 году генерал-полковник Сергей Попко, который в то время был командующим сухопутных войск.

День Сухопутных войск отмечается 12 декабря с 1997 года. Этот праздник установил своим указом от 18 октября 1997 президент Украины Леонид Кучма.

Структура Сухопутных войск

Сейчас Сухопутные войска организационно состоят из

Командования Сухопутных войск ВСУ;

оперативных командований Юг, Север, Запад, Восток

частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск ВСУ.

В состав Сухопутных войск также входят военные учебные заведения.

Командующим Сухопутных войск с 5 августа 2019 года является генерал-полковник Александр Сирский. До этого Сирский был командующим Объединенных сил на Донбассе.

Роды Сухопутных войск ВСУ:

Механизированные, танковые войска — основа Сухопутных войск. К ним относятся механизированные и танковые бригады. Среди вооружений механизированных и танковых войск — танки Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2.

Ракетные войска и артиллерия — выполняют подавляющее большинство задач огневого поражения противника. В их состав входят военные части тактических ракет, военные части реактивной, гаубичной, пушечной и противотанковой артиллерии, а также артиллерийской разведки. На вооружении ракетных войск и артиллерии — ракетные комплексы тактических ракет Точка, реактивные системы залпового огня типа Смерч, Ураган Град, самоходные орудия Пион, Гиацинт-С, Мста-С, Нона-С, самоходные гаубицы Акация, Гвоздика, прицепные орудия Гиацинт- Б, Мста-Б, Д-30, противотанковый ракетный комплекс Штурм-С, противотанковая пушка Рапира, комплексы командирских машин управления 1В12 (гусеничный) и 1В17 (колесный).

Войска воздушной обороны — в их состав входят зенитные ракетные полки оперативных командований, зенитные ракетные, зенитные ракетно-артиллерийские, зенитные артиллерийские и радиолокационные подразделения общевойсковых соединений и воинских частей. На их вооружении находятся зенитные ракетные комплексы Оса-АКМ, Стрела-10, зенитные пушечно-ракетные комплексы Тунгуска, переносные зенитные ракетные комплексы Игла и Игла-1, зенитные артиллерийские комплексы Шилка и ЗУ 23−2, радиолокационные станции и подвижные пункты управления.

Армейская авиация — ее соединения и части имеют на вооружении вертолеты типа Ми-8, Ми-24 и их модификации.

Специальные войска имеют в своем составе разведывательные, инженерные, топографические части и подразделения, воинские части связи, радиохимической и бактериологической защиты и радиоэлектронной борьбы.

Военные части тыла и вооружений — решают задачи эксплуатации военной техники и вооружений, обеспечения военных частей основными видами материально-технических средств, обеспечения уставных условий жизни и быта военных.

Военные части территориальной обороны предназначены для выполнения задач по охране и защите государственной границы, обеспечения условий для надежного функционирования органов государственной власти, органов военного управления, стратегического (оперативного) развертывания войск (сил), охраны и обороны важных объектов и коммуникаций, борьбы с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно созданными вооруженными формированиями и поддержания правового режима военного положения. К ним относятся бригады территориальной обороны и отдельные стрелковые батальоны.

Эмблема и флаг Сухопутных войск

Эмблема Сухопутных войск Вооруженных сил Украины представляет собой прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами малинового цвета, в центре которого в круглом медальоне синего цвета помещено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого. Медальон наложен на изображение двух скрещенных мечей острием вверх. Высота медальона составляет 2/5 высоты креста. Границы креста и медальона, изображение мечей — золотые.

Флаг Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины представляет собой прямоугольное полотнище малинового цвета с соотношением сторон 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Высота эмблемы составляет 4/5 высоты полотнища. Обе стороны полотнища идентичны.