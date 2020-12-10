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10.12.2020  09:21   

Аэродром в Чугуеве откроют для полетов курсантов – Суспільне

К концу недели аэродром в Чугуеве, возле которого разбился самолет, возобновит полеты курсантов на Ан-26.


Wikimapia

Об этом Суспільному.Харків рассказал заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта.

«В ближайшие дни аэродром Чугуев будет открыт для обучения курсантов», - сказал Васюта.

По его словам, соответствующее разрешение университет должен получить от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

«Аэродром Чугуев закрыт только для обучения курсантов. Для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов, которые являются офицерами, аэродром работал. Для них запрета на полеты не было», - отметил Васюта.

Несмотря на временное закрытие аэродрома для учебных полетов, курсанты продолжали отработки практических навыков, добавил он.

«Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных сил», - сказал Васюта.

Тэги:  аэродром, чугуев, курсанты, полет, харьков
 
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