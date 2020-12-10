Аэродром в Чугуеве откроют для полетов курсантов – Суспільне

К концу недели аэродром в Чугуеве, возле которого разбился самолет, возобновит полеты курсантов на Ан-26.
Об этом Суспільному.Харків рассказал заместитель начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константин Васюта.
«В ближайшие дни аэродром Чугуев будет открыт для обучения курсантов», - сказал Васюта.
По его словам, соответствующее разрешение университет должен получить от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.
«Аэродром Чугуев закрыт только для обучения курсантов. Для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов, которые являются офицерами, аэродром работал. Для них запрета на полеты не было», - отметил Васюта.
Несмотря на временное закрытие аэродрома для учебных полетов, курсанты продолжали отработки практических навыков, добавил он.
«Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах по всей территории Украины в военных частях Воздушных сил», - сказал Васюта.
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