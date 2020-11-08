В Харькове прошла торжественная церемония принятия военной присяги

К присяге были приведены 82 новобранца осенней призывной кампании, из которых 12 военнослужащих по контракту.
Торжественное мероприятие прошло в соответствии с требованиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции, военнослужащие соблюдали социальную дистанцию и масочный режим.
«Я когда училась в школе, хотела закончить 11 классов и поступить в Национальную академию НГУ, но по семейным обстоятельствам после 9 класса пошла учиться в железнодорожный колледж, приняла решение закончить обучение и подписать контракт с Нацгвардией. Мне есть с кого брать пример лично, мой дядя – офицер Нацгвардии», - делится новобранка Александра Яцентий.
Торжественная церемония началась с выноса Боевого Знамени. Командир 3 оперативной бригады полковник Александр Буравков поздравил новоиспеченных солдат с принятием военной присяги, а личный состав части с новым пополнением.
«Военная присяга - это торжественная клятва на верность Родине, отправная точка в жизни каждого из вас. Я уверен, что ваши будущие военные достижения позволят внести весомый вклад в историю нашей бригады и благодаря вашим усилиям мы одержим победу», - отметил командир 3 бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана полковник Александр Буравков.
По традиции военный капеллан отец Игорь Табака провел богослужение и освящение личного состава и выразил уверенность в том, что новобранцы с честью и достоинством будут нести высокое звание военнослужащего Нацгвардии.
«Я мастер спорта по дзюдо и самбо, спортом занимаюсь с шести лет, в 2018 году окончил Харьковское государственное высшее училище физической культуры, продолжал тренировки, занимался спортом и решил подписать контракт с Нацгвардией. У меня призывной возраст, поэтому я принял решение присоединиться к команде военных спортсменов», - делится новобранец Ярослав Кныш.
Молодое пополнение уже прошло учебный сбор и получило необходимые знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой и медицинской подготовки. После принятия присяги их ждет распределение по подразделениям полка.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
влажность:
давление:
ветер: