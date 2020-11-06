06.11.2020 10:01

ФОТО: Харьковские курсанты победили в конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия (АрмияInform)

Курсанты-кожедубовцы лучше и точнее всех запустили свои «стрелы-10» из ЗРК на общеармейском конкурсе.



// АрмияInform

Победа в конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия ВС Украины досталась четверокурсникам факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба по итогам выполнения боевых стрельб из ЗРК «Стрела-10».

Мероприятие длилось несколько дней в Ровенской области на полигоне оперативного командования «Запад». За право называться лучшими воинами-зенитчиками поборолись военнослужащие подразделений Сухопутных войск, морской пехоты, а также десантно-штурмовой войск.

Судьи соревнования определяли победителей по итогам проведения трех номинаций, а именно: «военно-профессиональная», «зенитная эстафета» и «отражения нападения противника». В результате, курсанты из Харькова заняли два первых и одно второе место.

Кстати, общей подготовкой к конкурсу занимались преподаватели кафедры боевого применения вооружения ПВО СВ подполковник Дмитрий Литовченко и майор Дмитрий Рыбалко. Также поддерживал воспитанников на соревнованиях и предоставлял советы перед каждым этапом начальник факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск полковник Геннадий Левагин.

- Если коротко, все ребята - молодцы! - говорит полковник Геннадий Левагин. - Действовали четко, умело и, что главное - одной дружной командой. Во время выполнения боевых стрельб комплексно отработали практические действия по отражению ударов воздушного или наземного противника, нападений диверсионно-разведывательных групп и тому подобное. Также в Ровенской среди наших оппонентов было немало участников боевых действий на Востоке государства и определенного опыта курсанты позаимствовали у них.

Кстати, на пьедестал победителей группу курсантов ХНУПС вывел командир экипажа ЗРК «Стрела-10» солдат Александр Пикалов.