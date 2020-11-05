ФОТО: В пригороде Харькова стартовал финал конкурса на лучший взвод радиационной, химической, биологической разведки ВСУ (АрмияInform)

Учения развернули на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
Конкурсанты - взводы, победители третьего этапа соревнования от Сухопутных войск, ВМС, ДШВ и Командования Сил поддержки ВС Украины.
- В течение трех дней определять сильнейший взвод РХБ защиты, который по праву называть лучшим в армии, - рассказал начальник войск РХБ защиты - начальник управления РХБ защиты Командование Сил поддержки ВСУ полковник Дмитрий Гомель. - Военные химики продемонстрируют мастерство в испытаниях по специальной, тактико-специальной и общевойсковой подготовки. Победителей ждет переходящий Кубок и денежное вознаграждение.
В первый день участники на время готовили машины и приборы РХБ разведки к работе, после определяли ядовитые вещества в воздухе. Далее задача усложнилась: команды разворачивали пост РХБ наблюдения и проводили РХБ разведку маршрута движения в поисках радиоактивные источники на бронетехнике, проявляли имитаторы химического заражения и радиоактивные источники на местности.
В последующие дни военные химики выполнят специальную обработку техники и личного состава во время заражения ядовитыми веществами, преодолевать психологическую полосу препятствий, пройдут обкатку танками, соревноваться на меткость в стрельбе из штатного оружия.
Опытные судьи оценят каждого участника в отдельных номинациях. После окончания конкурса все баллы, которые набрали команды, суммируют и определят победителя.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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