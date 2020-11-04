Главная Новости Армия ФОТО: В Чугуеве на месте падения военного самолета Ан-26Ш отслужили панихиду по погибшим в крушения 25 сентября 2020 (АрмияInform)
04.11.2020  13:23   

ФОТО: В Чугуеве на месте падения военного самолета Ан-26Ш отслужили панихиду по погибшим в крушения 25 сентября 2020 (АрмияInform)

После христианского ритуала на месте трагедии, присутствующие возложили цветы и еще раз вспомнили своих сослуживцев.


// АрмияInform

К памятному знаку прибыли родственники погибших военнослужащих, офицеры командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, летный состав Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и учебно-авиационной бригады, курсанты летного факультета и неравнодушные граждане.

Панихиду провели епископ Харьковский и Богодуховский Православной церкви Украины Митрофан и военные капелланы частей Харьковского гарнизона.

- Это огромная, невосполнимая трагедия для всех «кожедубовцев», а также тех, кто имел или сейчас имеет отношение к военной авиации, - говорит ВИО начальника ХНУПС полковник Николай Коваленко. - Каждый из ребят был настоящим патриотом и принес бы немало пользы Украине. Их имена мы - армейцы, никогда не забудем. Сочувствуем их родным и скорбим вместе с ними. Вечного полета Вам, соколики!

 

 

 

Источник:   АрмияInform
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, ящик, расшифровка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.11 Армия ВИДЕО: Крушение Ан-26: 3 ноября исполняется ровно 40 дней с момента трагедии, которая унесла 26 жизней (newsroom) 28.10 Власть Кабмин 28 октября заслушает доклад о результатах расследования авиакатастрофы под Чугуевом 24.10 Криминал и происшествия Катастрофа Ан-26: руководителя университета им. Кожедуба отстранили от работы (Минобороны)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 