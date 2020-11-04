04.11.2020 13:23

ФОТО: В Чугуеве на месте падения военного самолета Ан-26Ш отслужили панихиду по погибшим в крушения 25 сентября 2020 (АрмияInform)

После христианского ритуала на месте трагедии, присутствующие возложили цветы и еще раз вспомнили своих сослуживцев.



// АрмияInform

К памятному знаку прибыли родственники погибших военнослужащих, офицеры командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, летный состав Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и учебно-авиационной бригады, курсанты летного факультета и неравнодушные граждане.

Панихиду провели епископ Харьковский и Богодуховский Православной церкви Украины Митрофан и военные капелланы частей Харьковского гарнизона.

- Это огромная, невосполнимая трагедия для всех «кожедубовцев», а также тех, кто имел или сейчас имеет отношение к военной авиации, - говорит ВИО начальника ХНУПС полковник Николай Коваленко. - Каждый из ребят был настоящим патриотом и принес бы немало пользы Украине. Их имена мы - армейцы, никогда не забудем. Сочувствуем их родным и скорбим вместе с ними. Вечного полета Вам, соколики!