ФОТО: В Чугуеве на месте падения военного самолета Ан-26Ш отслужили панихиду по погибшим в крушения 25 сентября 2020 (АрмияInform)

После христианского ритуала на месте трагедии, присутствующие возложили цветы и еще раз вспомнили своих сослуживцев.
К памятному знаку прибыли родственники погибших военнослужащих, офицеры командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, летный состав Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и учебно-авиационной бригады, курсанты летного факультета и неравнодушные граждане.
Панихиду провели епископ Харьковский и Богодуховский Православной церкви Украины Митрофан и военные капелланы частей Харьковского гарнизона.
- Это огромная, невосполнимая трагедия для всех «кожедубовцев», а также тех, кто имел или сейчас имеет отношение к военной авиации, - говорит ВИО начальника ХНУПС полковник Николай Коваленко. - Каждый из ребят был настоящим патриотом и принес бы немало пользы Украине. Их имена мы - армейцы, никогда не забудем. Сочувствуем их родным и скорбим вместе с ними. Вечного полета Вам, соколики!
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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