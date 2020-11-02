02.11.2020 14:24

Впервые Лицензии частного пилота получили курсанты летного факультета в Харькове

Первая группа второкурсников летного факультета Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба завершила нынешнюю летную практику.



://facebook.com

Как сообщил корреспонденту АрмияInform временно исполняющий обязанности заместителя начальника университета по летной подготовке подполковник Сергей Гончаренко, недавно первичная летная подготовка курсантов происходит за сертифицированной Государственной авиационной службой программой, прохождение которой предусматривает получение лицензии частного пилота ( Private Pilot License (PPL) - документа, предоставляет право самостоятельного управления воздушным судном.

Согласно курса перед началом полетов каждый курсант прошел 100 часов теоретической и летной подготовки и сдал экзамен, который включает контрольные вопросы по нескольким дисциплинам.

В этом году вывозную программу курсантов выполняли на легкомоторных винтовых самолетах Tecnam P2002 итальянского производства. После прохождения летной практики, которая длилась два месяца, каждый курсант получил по 45 часов налета.