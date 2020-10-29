В харьковский госпиталь доставили рекордное количество военных, инфицированных коронавирусом (МОУ)

В течение 28 октября в ВСУ зарегистрирован 171 новый случай заболевания COVID-19.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 55 человек, в том числе семь военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Дома под присмотром медицинской службы находятся 77 человек, в том числе один военнослужащий в Харьковской области. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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