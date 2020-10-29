Главная Новости Армия В харьковский госпиталь доставили рекордное количество военных, инфицированных коронавирусом (МОУ)
29.10.2020  12:48   

В харьковский госпиталь доставили рекордное количество военных, инфицированных коронавирусом (МОУ)

В течение 28 октября в ВСУ зарегистрирован 171 новый случай заболевания COVID-19.


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Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 55 человек, в том числе семь военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находятся 77 человек, в том числе один военнослужащий в Харьковской области. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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