19.10.2020 09:56

Харьковские призывники и прочие посетители попадут в военкомат только после предварительной записи по телефону (Облвоенкомат)

На официальной странице военкома опубликованы телефоны, по которым призывники обязаны согласовывать посещение с 19 октября 2020.



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В связи со значительным ухудшением эпидемической ситуации на COVID-19 на территории Харьковской области и в целях предупреждения возникновения и распространения среди посетителей и личного состава военных комиссариатов случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 19.10.2020 военными комиссариатами приостановлен прием посетителей.

Прием осуществлять в исключительных случаях лично военными комиссарами Р (М) ВК по предварительной записи по телефону.

Телефоны дежурных для предварительной записи