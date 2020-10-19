Харьковские призывники и прочие посетители попадут в военкомат только после предварительной записи по телефону (Облвоенкомат)

На официальной странице военкома опубликованы телефоны, по которым призывники обязаны согласовывать посещение с 19 октября 2020.
В связи со значительным ухудшением эпидемической ситуации на COVID-19 на территории Харьковской области и в целях предупреждения возникновения и распространения среди посетителей и личного состава военных комиссариатов случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 19.10.2020 военными комиссариатами приостановлен прием посетителей.
Прием осуществлять в исключительных случаях лично военными комиссарами Р (М) ВК по предварительной записи по телефону.
Телефоны дежурных для предварительной записи
|
Шевченковский РВК г.. Харькова
|
(057) 7123446
|
Новобаварский ОРВК
|
(057) 7123446
|
Киевский РВК
|
(057) 7003470
|
Слободской ОРВК
|
(057) 7325686
|
Московский РВК
|
(057) 7003470
|
Индустриальный РВК
|
(057) 2934155
|
Немышлянская РВК
|
(057) 2934155
|
Барвенковский РВК
|
(057) 5741120
|
Богодуховский ОМВК
|
(057) 5832005
|
Валковский РВК
|
(057) 5351496
|
Волчанский РВК
|
(057) 4142157
|
Дергачевский РВК
|
(057) 6320811
|
Зимовский РВК
|
(057) 4731955
|
Изюмский ОМВК
|
(057) 4321074
|
Лозовский ОМВК
|
(057) 4523423
|
Новомосковский РВК
|
(057) 4042426
|
Первомайский ОМВК
|
(057) 4833070
|
Чугуевский ОРВК
|
(057) 4622780
|
Харьковский ОРВК
|
(057) 7325686
|
Балаклейский РВК
|
(057) 4951292
|
Красноградский ОМВК
|
(057) 4473338
|
Купянский ОМВК
|
(057) 4255504
|
Боровский РВК
|
(057) 5961651
|
Близнюковский РВК
|
(057) 5452311
|
Великобурлукский РВК
|
(057) 5253044
|
Двуреченский РВК
|
(057) 05076373
|
Зачепиловский РВК
|
(057) 6151156
|
Золочевский РВК
|
(057) 6451860
|
Кегичевский РВК
|
(057) 5332488
|
Коломацький РВК
|
(057) 6654230
|
Краснокутский РВК
|
(057) 5631317
|
Шевченковский РВК
|
(057) 5157313
|
Печенежский РВК
|
(063) 6079955
|
Сахновщинский РВК
|
(093) 3014143
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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