Главная Новости Армия Харьковские призывники и прочие посетители попадут в военкомат только после предварительной записи по телефону (Облвоенкомат)
19.10.2020  09:56   

Харьковские призывники и прочие посетители попадут в военкомат только после предварительной записи по телефону (Облвоенкомат)

На официальной странице военкома опубликованы телефоны, по которым призывники обязаны согласовывать посещение с 19 октября 2020.


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В связи со значительным ухудшением эпидемической ситуации на COVID-19 на территории Харьковской области и в целях предупреждения возникновения и распространения среди посетителей и личного состава военных комиссариатов случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 19.10.2020 военными комиссариатами приостановлен прием посетителей.

Прием осуществлять в исключительных случаях лично военными комиссарами Р (М) ВК по предварительной записи по телефону.

Телефоны дежурных для предварительной записи

 

Шевченковский РВК г.. Харькова

(057) 7123446

Новобаварский ОРВК

(057) 7123446

Киевский РВК

(057) 7003470

Слободской ОРВК

(057) 7325686

Московский РВК

(057) 7003470

Индустриальный РВК

(057) 2934155

Немышлянская РВК

(057) 2934155

Барвенковский РВК

(057) 5741120

Богодуховский ОМВК

(057) 5832005

Валковский РВК

(057) 5351496

Волчанский РВК

(057) 4142157

Дергачевский РВК

(057) 6320811

Зимовский РВК

(057) 4731955

Изюмский ОМВК

(057) 4321074

Лозовский ОМВК

(057) 4523423

Новомосковский РВК

(057) 4042426

Первомайский ОМВК

(057) 4833070

Чугуевский ОРВК

(057) 4622780

Харьковский ОРВК

(057) 7325686

Балаклейский РВК

(057) 4951292

Красноградский ОМВК

(057) 4473338

Купянский ОМВК

(057) 4255504

Боровский РВК

(057) 5961651

Близнюковский РВК

(057) 5452311

Великобурлукский РВК

(057) 5253044

Двуреченский РВК

(057) 05076373

Зачепиловский РВК

(057) 6151156

Золочевский РВК

(057) 6451860

Кегичевский РВК

(057) 5332488

Коломацький РВК

(057) 6654230

Краснокутский РВК

(057) 5631317

Шевченковский РВК

(057) 5157313

Печенежский РВК

(063) 6079955

Сахновщинский РВК

(093) 3014143

 

 

Источник:   Харьковский облвоенкомат
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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