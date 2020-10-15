Президент присвоил харьковской бригаде Нацгвардии имя полковника-«панка», расстрелянного Перлюрой за мятеж (УП)

Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте главы государства.

Теперь бригада харьковских нацгвардейцев будет носить имя полковника УНР Петра Болбочана. Указ вступил в силу со дня его опубликования - 14 октября.

Символизм ситуации в том, что именно Болбочан в 1918 году возглавлял войска, проитвостоящие продвижению большевиков в Харьков. Наблюдая за крайне изможденным голодным, раздетым и небоеспособном войском, Болбочан принимает решение отступить из Полтавы, что стало основанием для обвинения его в измене.

Болбочан приказал не обращать внимания на "революционных маньяков" , которых тогда возглавли Скоропадский и Петлюра и сам показывал примеры непокорства приказам главнокомандующему киевской "Ставки"

Болбочан риторически и предосудительно спрашивал в письмах к Петлюре и др .: "за что я арестован. я прошу ответа. Может за то, что уже 16 месяцев активно борюсь за права независимой Украины. Может за то, что сумел построить крепкую воинскую часть ..." Ни один из руководителей УНР не выразил желания с ним встретиться и официально подать причину ареста (находились рядом с ним в номерах того же отеля).

Маховик второго ареста полковника и его неизбежного смертного приговора запущен телеграммой Петлюры от 9 июня 1919 к командующему Запорожской группы войск В. Сальскому, в котором возвращение Болбочана на должность истолковано "как самовольный захват власти".

Смертный Приговор на основании уголовного устава времен Российской империи был принят судьями, которые были "стрелками по охране Главного Атамана Петлюры". Однако смертного приговора очевидно было мало - кампания дискредитации Болбочана среди военных невероятно усилилась: в статье с красноречивым названием "Гадюка гадюкой!" (Центральный журнал армии УНР "Украинский казак") его подавали спикером помещичье-буржуазных кругов, стремившихся захватить власть.

Особый интерес вызывают мотивы убийства полковника от партийного собрата Петлюры Б. Мартоса (принадлежал к УСДРП): "Вот спрашиваете меня почему расстреляли Болбочана Представьте себе панка, выбритый, напудренный, надушен, в лакированих сапогах или плетью в руке, и разве это Украинская старшина, это же настоящий реакционер! Представьте себе, что было бы с нами, если бы воцарилась его реакция - надо было расстрелять - ну и расстреляли! " (С. 163-164).

4 октября в Киеве открыли памятник военчальнику-"панку", предпочитавшего петлюровской форме УНР мундир и кепку английского образца.