12.10.2020 11:19

ФОТО: Учения БТР прошли под Харьковом (НГУ)

Специальные сборы экипажей бронетранспортеров прошли в Восточном оперативно-территориальном объединении.



// НГУ

Гвардейцы изучали как правильно применять БТР в специальных операциях, командиры получили практику в управлении экипажами при выполнении боевых задач.



На сборы прибыли 14 экипажей из четырех областей со своей штатной техникой БТР-70, 80 и БТР-4 Е.

В течение 10 дней нацгвардейцы совершенствовали теоретические знания и практические навыки, преодолевали водные преграды, выполняли упражнения учебных стрельб из вооружения БТР.



«Такие сборы мы проводим уже не первый раз. С каждым годом стараемся совершенствовать программу. В этом году было организовано преодоления водной преграды в составе двух БТРов. Также отработали действия экипажей при движении в колоннах, движения в тактическом поле во время выполнения возникающих боевых задач», - отметил начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Суслов.



В проведении занятий также приняли участие представители Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова.