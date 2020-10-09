09.10.2020 14:28

Армейский антирекорд: на Харьковщине за сутки на коронавирус заболели трое военных и четыре работника ВСУ (Минобороны Украины)

Во время осенней призывной компании заболеваемость среди служащих в ВСУ ухудшилась в разы.



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В течение 8 октября зарегистрирован 126 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из общего количества новых больных 29 человек находятся в медицинских учреждениях, в том числе двое военнослужащих и один работник ВСУ - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 97 человек, в том числе один военнослужащий и трое работников ВСУ в Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.