В Харькове госпитализировали очередного военного с COVID-19, еще один находится на самоизоляции (МО Украины)

По состоянию на 8 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 748 человек
В течение 7 октября в ВСУ зарегистрировали 112 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находится 22 человека, в том числе один военнослужащий в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 90 человек, в том числе один военный в Харьковской области. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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