Главная Новости Армия В Харькове госпитализировали очередного военного с COVID-19, еще один находится на самоизоляции (МО Украины)
08.10.2020  13:40   

В Харькове госпитализировали очередного военного с COVID-19, еще один находится на самоизоляции (МО Украины)

По состоянию на 8 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 748 человек


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В течение 7 октября в ВСУ зарегистрировали 112 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находится 22 человека, в том числе один военнослужащий в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 90 человек, в том числе один военный в Харьковской области. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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