07.10.2020 14:41

Главу Укроборонпрома уволили из-за проблем харьковского авиазавода (ХОГА)

Глава ХОГА Кучер считает, что Абромавичуса уволили из-за Харьковского авиазавода, который остается крупнейшим должником по зарплате в регионе.



Абромавичюс / Слово и дело

Соответствующее видео выложил в своем FB и телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Вчера Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя" Укроборонпрома ". Одной из причин увольнения предыдущего руководителя концерна было невыполнение обязательств по выплате заработной платы работникам государственных предприятий. В частности, работникам Харьковского авиационного завода, которым обещали погасить более 200 млн грн задолженности по зарплате ", - сказал Кучер.

Он добавил, что будет решать проблему погашения долгов по зарплате на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии в Киеве.

Как сообщалос ранее, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие входит в пятерку крупнейших должников по зарплате по всей Украине. ХГАПП по долгам находится на третьем месте . Предприятие, входящее в концерн "Укроборонпром", находится в процедуре банкротства с 2015 года.

Напомним, что вчера, 6 октября, президент Владимир Зеленский освободил Абромавичюс с должности генерального директора "Укроборонпрома" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора концерна "Укроборонпром".